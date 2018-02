Una diferencia real

El Córdoba B cayó por sexta vez en las últimas siete jornadas ante un Cartagena que presentó en El Arcángel sus credenciales al ascenso -vuelve a ser líder en solitario del Grupo IV-, si bien su falta de efectividad mantuvo abierto el partido hasta el pitido final. De esta manera, el filial blanquiverde se mantiene una semana más en zona de descenso, con un punto de déficit sobre el puesto de play out y cinco ya respecto a la permanencia.

Con la gran sorpresa de ver de nuevo a Quiles con la camiseta del filial -su repesca en enero era, en principio, para reforzar al primer equipo y así se vendió-, el partido arrancó con el Cartagena siendo dueño y señor del balón y la situación. Y ante tal panorama, no tardó en llegar con cierto peligro, sobre todo con un lanzamiento desde la esquina del área de Hugo Rodríguez al que respondió con apuros Lavín. Pero el Córdoba B, espoleado por ese primer susto, respondió con celeridad, con una buena acción de Waldo que, tras apoyarse en Quiles, culminó con un pase de la muerte que Chuma no supo empujar en el área pequeña de forma incomprensible.

Ese intercambio de golpes equilibró el choque y, fundamentalmente, terminó de asentar al B sobre el verde. Pero también rebajó las llegadas a las áreas, convirtiendo el choque en una batalla en la medular, con muchas imprecisiones. Las apariciones de Sebas Moyano por el perfil izquierdo se convirtieron en la salida más clara para el filial, que sufrió con las incorporaciones de Jesús Álvaro, pretendido en el pasado mercado de invierno, por el perfil zurdo de los visitantes. Y por ahí fue por donde llegó precisamente el 0-1, con una contra bien llevada por Hugo que culminó el lateral con un pase raso que Rubén Cruz, a la carrera y desde el punto de penalti, hizo bueno con un derechazo que dobló las manos de Lavín.

Poco antes de la media hora, al Córdoba B se le complicaba el partido, obligándole (si no lo estaba ya con el empate por las apreturas clasificatorias que padece) a dar un paso al frente ante un rival de los más cualificados del Grupo IV. Y eso no implica ser vistoso o muy ofensivo, sino saber exprimir cada una de sus armas de la mejor manera posible, algo que el ex del Lucena Alberto Monteagudo viene demostrando desde su desembarco en el club albinegro. Así, tras verse por delante, el Efesé se afanó en no permitir las llegadas cómodas de su rival, empleándose con contundencia, y salir con transiciones rápidas, aunque al descanso se llegó sin intentonas que reseñar por ambos bandos, en el caso local por los problemas para encontrar en posiciones ventajosas a sus hombres de ataque.

La reanudación volvió a deparar una clara ocasión por lado visitante, con un remate a la carrera de Cristo en el área pequeña que el enganche no supo dirigir a puerta. Al Córdoba B la presión de su enemigo le impedía lucir su habitual juego de toque y combinación, pese a que José María García incrustó ya de salida a un medio como Esteve en el eje de la zaga en detrimento de Soler. Su compañero, el juvenil Copete, con una pérdida ofreció otra opción al Cartagena, pero el centro-chut de Hugo no halló rematador y se perdió por la línea de fondo. Poco después una acción calcada se fue a córner, desde donde nació otra clara ocasión del Efesé, con un cabezazo de Míchel Zabaco que se marchó a centrímetros del poste de un Lavín que había hecho la estatua.

Ante la falta de profundidad, el técnico blanquiverde movió ficha con la entrada de Graví por Éric Ruiz y David Moreno por Waldo. El cambio, de claro perfil ofensivo sobre todo el primero de ellos, necesitaba del paso adelante del resto, que no acabó de llegar por el buen hacer de un Cartagena bien plantado y con las ideas muy claras en todas las zonas del campo. Un equipo que, viviendo de los errores de su rival, siguió acumulando llegadas de peligro; otra pérdida absurda de Copete acabó con un zurdazo de Jesús Álvaro, en otra de sus continuas incorporaciones, que obligó a Lavín a meter las manos para mandar arriba. Pero para clara, otra de Hugo Rodríguez tras una contra con un disparo solo desde el corazón del área que no encontró el ángulo.

El partido era totalmente de un Efesé que apenas si tenía que esforzarse en tareas defensivas, si bien no terminaba de matarlo, lo que mantenía la esperanza en un Córdoba B que por fin apareció por el área enemiga con una contra de Sebas Moyano a la que le faltó ponerle la finalización correcta. Fue un oasis en el desierto. El Cartagena siguió teniendo el control y las oportunidades de verdad, como una doble de Jesús Álvaro y Dani Abalo a las que respondió magistralmente Lavín.

El perdón del Cartagena llevó el partido a un final de infarto con el B ya volcado con todo, incluido Lavín, que vio de cerca una salida en falso del meta visitante, Marcos, que originó la más clara para el empate con un remate de Sillero que Moisés sacó bajó palos cuando ya se colaba. Fue la última clara de un filial que murió en el área enemiga pero sin encontrar el premio del gol ni los puntos.