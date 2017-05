El desenlace ya está más que escrito

Con la permanencia matemática en el bolsillo, el Ángel Ximénez-Avia afronta hoy un partido que cada temporada se convierte en poco menos que una fiesta para el disfrute de un modesto ansioso de seguir creciendo. Porque la visita al Palau Blaugrana (17:00), el feudo del campeón, es tomada por todos los rivales como una oportunidad para aprender, para aplicar nuevos sistemas que valgan para el futuro o para demostrar sin la presión de otros encuentros. Ganar al Barcelona es una tarea imposible a día de hoy, por mucho que el cuadro blaugrana tenga ya la cabeza y la preparación puestas en su gran cita de cada primavera: la pelea por la Liga de Campeones.

Pero ni siquiera ese despiste suele conceder opción alguna a los rivales. Ni a domicilio, como comprobó el miércoles el Puerto Sagunto, ni mucho menos aún cuando el conjunto azulgrana actúa de local. No en vano, su estadística es demoledora: no pierde un partido de la Liga Asobal desde hace casi cuatro años, en Logroño -13 de mayo de 2013-, suma más de 120 victorias consecutivas y prácticamente afronta la competición doméstica como preparación para su verdadero objetivo, que no es otro que reinar en Europa por delante de otros gigantes como los alemanes del Kiel que ya se han pasado por la piedra o los franceses del PSG que aún andan vivos en el torneo de los torneos y serán su gran rival en la Final a Cuatro.

Pero para el Ximénez, su competición es la Asobal, de la que aún quedan tres capítulos por cerrar. Y con la permanencia en el bolsillo y la planificación para la próxima campaña más que avanzada, los pontanos quieren regalarse una nueva alegría pese a las bajas de Curro Muñoz y Jesús Melgar. Eso pasa por firmar un buen partido en el Palau, más allá del resultado, y coger fuerzas para acabar la temporada de la mejor manera posible. Sería todo un espaldarazo para el proyecto futuro, en el que como ya han dejado caer algunas voces del club el reto debe ser aspirar a algo más que firmar la continuidad en la élite. Un salto de calidad para el que partidos como el de esta tarde son el mejor de los entrenamientos.