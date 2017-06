El desenlace tiene dos billetes

La Segunda División echa el cierre con una última jornada en la que, entre otras cuestiones, debe resolverse el cuarto equipo que dispute la promoción y el que descienda a Segunda División B.

Con el Levante y el Girona ya en Primera, Getafe, Cádiz y Tenerife deben definir en qué posiciones pasan al play off, en tanto que Huesca, Valladolid y Oviedo se disputarán la plaza restante, con ventaja de partida para el conjunto aragonés, único que depende de sí mismo. El conjunto de Anquela visitará al campeón Levante, que se juega acabar la temporada invicto en casa. Una victoria mete al Huesca en el play off y hasta un empate le vale si el Valladolid no gana al Cádiz. El equipo aragonés sale victorioso en todos los hipotéticos empates. Por lo tanto, el Valladolid debe ganar a un Cádiz que busca el tercer puesto y que el Huesca no lo haga. En el caso de derrota oscense y empate suyo podría acabar igualado a puntos con el Oviedo, con el que la diferencia general está muy cercana. El equipo de Hierro, lógicamente, tiene que ganar y aguardar a que Huesca y Valladolid pierdan.

En el descenso, Nástic y UCAM disputarán un duelo decisivo. Si el cuadro de Tarragona vence o empata logrará la salvación y si pierde precisa que el Alcorcón no gane. Si este lo hace necesita que el Almería caiga ante el Reus. El UCAM, por su parte, se salvará si derrota al Nástic; si empata debe aguardar a que Almería o Alcorcón no ganen; y si pierde lograría la salvación si el conjunto andaluz también cae. Si éste puntúa la conseguiría si el equipo madrileño sucumbe en casa. Al Almería también le vale con la victoria sobre el Reus e incluso le bastaría con la igualada si el Alcorcón no gana al Lugo o si el UCAM pierde. Incluso la derrota le podría valer dependiendo de los resultados de alcorconeros y murcianos. Y el Alcorcón se salvaría con un triunfo o si empata y UCAM y Almería pierden. Si uno de estos dos no caen le vendría mejor al cuadro alfarero que el que no gane fuesenlos murcianos, porque así ata la salvación.