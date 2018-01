Una derrota justificada

El Córdoba B cayó ante un San Fernando muy efectivo y ambicioso. La derrota deja a los blanquiverdes en puesto de play out, aunque han perdido su ventaja con respecto a la zona de descenso y marca la permanencia igualado a puntos con el Jumilla. El filial se presentó de nuevo diezmado con las bajas de los lesionados Rubén, Arnau, Drommel y Mena, además de Álvaro Aguado y Waldo, que disfrutaron de minutos el sábado con el primer equipo.

El San Fernando, sin dar tiempo a que ninguno de los dos equipos se posicionaran sobre el terreno de juego, se adelantó en el marcador. Carri aprovechó una mala cesión de Éric Ruiz a Marcos Lavín. El meta no acertó a despejar con el pie y el atacante isleño marcó a puerta vacía tras zafarse de él. El filial trató de levantarse con rapidez, pero el San Fernando, muy bien situado sobre el terreno de juego, impidió que los blanquiverdes intimidaran a David Ramírez. El conjunto isleño no dejaba resquicios defensivos, aunque superado el cuarto de hora Sebas Moyano cayó dentro del área, si bien el colegiado interpretó que se había dejado caer y amonestó al mediapunta cordobesista.

Los visitantes Theo y Galindo se adueñaron del centro del campo y superaron constantemente el intento de dar continuidad al juego de Jordi Ortega y Hornero. Sebas, el más incisivo de los blanquiverdes, trató de enlazar con Andrés, David Moreno o Sillero, pero sin llegar nunca a conectar con sus compañeros. Los visitantes se anticiparon una y otra vez evitando el peligro y cuando los blanquiverdes superaban la medular, siempre aparecieron Lolo Guerrero o Zamora para cortar.

Pero no acabó tampoco de crear peligro el San Fernando, aunque una nueva salida a destiempo de Marcos Lavín y un disparo de Theo fueron el preludio del segundo tanto visitante, pasada la media hora de juego. En una falta botada por Pedro Ríos, no acertó a despejar el esférico Hornero y Gabi Ramos no perdonó. El San Fernando quería más y pudo aprovechar el shock blanquiverde para ampliar las diferencias, pero el disparo de Nano Cavilla salió rozando el palo.

Pudo acortar el marcador el cuadro local al filo del descanso, quizás en la jugada más peligrosa del primer acto para el filial. Éric Ruiz llegó hasta el pico del área grande y cedió a Hornero, pero su disparo lo despejó a córner el meta David Ramírez.

Tras el descanso, el técnico local se decidió a cambiar el sistema, dándole un cariz más ofensivo. Dio entrada a Copete -que hacía su debut con el filial- y Laro Setién. Copete, junto a Soler y Alberto García formaron una línea de tres en defensa, contando siempre con la ayuda de Jordi Ortega. Sebas y Laro iban y venían en la medular tratando de hilvanar el juego blanquiverde junto a Hornero, aunque sin conseguirlo. Y Sillero intentaba multiplicarse arriba contando con la ayuda de Andrés y David Moreno.

En el arranque, un nuevo contragolpe visitante pudo hacer mucho daño, pero Pedro Ríos no estuvo acertado ante un buen envío de Carri. El duelo comenzó a ser de ida y vuelta. El meta visitante tuvo que andar rápido para cortar fuera del área un avance en solitario de Sillero. Lavín también tuvo que emplearse a fondo tras un error en la entrega de Jordi Ortega, que aprovechó Carri. Y Laro Setién probó de nuevo a David Ramírez. El peligro iba de un lado a otro. Un centro de Sebas, con un remate de espuela de Laro Setién, y una arrancada del cántabro, con servicio a David Moreno, que disparó blando desde la frontal, inquietaron un poco a los visitantes.

Pero la entrada de Jacobo y Juanje Torrejón revitalizaró el ataque de un San Fernando que mantuvo la posesión de balón y se mostró de nuevo ambicioso. En un cambio de orientación, el balón llegó a Pau Franch, que se tiró al piso para desviar el centro de Jacobo desde la derecha y mandarlo al fondo de la red, sentenciando un partido en el que los visitantes fueron muy superiores.