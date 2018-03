Un derbi para marcar el rumbo definitivamente

Se juega la vigesimonovena jornada en el Grupo X de Tercera División, una fecha que viene marcada por el desgaste físico de los jugadores, que deben afrontar su tercer encuentro en una semana, y en el que destaca por encima de los demás el duelo provincial que disputarán el Salerm Puente Genil y el Espeleño; el Ciudad de Lucena, por su parte, hará de anfitrión recibiendo al Guadalcacín.

El Puente Genil llega al derbi en plena dinámica positiva y lo hace ante un equipo como el Espeleño que merodea la zona peligrosa, separado dos puntos del descenso. El conjunto pontano no conoce la derrota desde el retorno de Juanmi Puentenueva a su banquillo hace ya seis jornadas, en las que ha sumado 12 de 18 puntos, sellando con triunfo sus tres últimas citas.

Esta racha ha hecho que los pontanos, que reiteran una y otra vez que su único objetivo es la permanencia, se sitúen a sólo tres puntos del play off de ascenso, alejados ya en 13 del descenso, por lo que tienen ante sí la oportunidad de empezar a mirar a cotas más altas a poco que mantengan su dinámica positiva un par de jornadas más. El propio técnico, consciente de las dificultades de todo derbi, afirmó en la previa que "si bien las dinámicas positivas te refuerzan, no nos podemos confiar. Al Espeleño le hace aún más peligroso el estar muy cerca del descenso". Puentenueva no puede contar con los lesionados Fito, Edu Chía y Lucena, y ha dejado fuera por decisión técnica a Ángel, Arti y Montero.

Por su parte, el Espeleño viaja con la premura de su clasificación y con la baja de Domingo por lesión -Ángel y Loren se quedaron fuera por decisión técnica-, pero ya con Guti de vuelta. Rafa Navarro espera un partido en el que "las dimensiones del campo, siempre y cuando esté bien, nos pueden favorecer por nuestra forma de jugar". El conjunto de Espiel quiere romper una racha de cuatro jornadas sin conocer la victoria.

Por su parte, el Ciudad de Lucena recibe al Guadalcacín, el rey del empate que marca la permanencia, en busca de un triunfo que le acerque de manera clara la salvación. Los de Diego Caro llegan de lograr un empate en un campo muy complicado como el de Los Barrios, ante el que jugaron durante muchos minutos en inferioridad numérica, hecho que les podría pasar factura física. El técnico la escuadra celeste no podrá contar con los sancionados Jorge, Erik y Javi Henares, y mantiene entre algodones a Facu, León, Fran Lara y Joselillo.