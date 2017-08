Todo se decidirá en la vuelta en El Pandero

El Pandero dictará sentencia. El Ars se quedó ayer sin triunfo en Antequera tras un gol de Guille de la Sierra en la última acción del encuentro, tanto que sirvió al BM Los Dólmenes para empatar la cita (19-19).

En el arranque del partido, las defensas se impusieron a los ataques, que estuvieron muy imprecisos (2-2, 10'). No obstante, el cuadro palmeño, en su primer test de preparación, poco a poco fue engrasando la maquinaria y empezó a tomar leves ventajas en el luminoso (4-5, 20'). Fue en la recta final de esta primera parte cuando los de Víctor Montesinos se estiraron más en el electrónico, al conquistar una renta de tres tantos (7-10, 29'). Sin embargo, los antequeranos se fueron dos abajo tras marcar su octavo gol antes de llegar al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Ars mantuvo el tipo y siguió mandando en el partido. No obstante, los malacitanos no habían dicho aún su última palabra. El cansancio empezó a hacer mella en los dos equipos, aunque fue el Ars el que más lo notó. El ataque se estancó y eso lo aprovechó Los Dólmenes para nivelar el pleito (15-15, 42'). A partir de aquí, la igualdad se hizo más patente. A pesar de los intentos palmeños de mandar en el duelo, los antequeranos ya no cedieron. No obstante, en los momentos decisivos del encuentro, los de la Vega entraron con ventaja en el marcador (18-19) gracias al gol de Tejedor. Sin embargo, Guille de la Sierra, exjugador del Ángel Ximénez de Puente Genil, puso las tablas en el marcador. El próximo miércoles en El Pandero se disputará el partido de vuelta de esta eliminatoria semifinal de la Copa de Andalucía. En la final, que se celebrará el viernes 1 de septiembre en Lucena, ya espera el Ángel Ximénez-Avia.