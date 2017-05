Una década de la gran gesta

El 13 de mayo de 2007 es una fecha histórica para el Córdoba Balonmano. La brillante generación del 89 de la entidad granate se alzó con el título de campeón de España juvenil tras deshacerse del Agustinos en un atestado Vista Alegre. Hoy se cumplen diez años de aquella gesta lograda en una mágica mañana de domingo. El paso del tiempo mantiene vivos los recuerdos, días imborrables para un equipo que deslumbró a las órdenes del gran Antonio Reyes, que sigue en activo en su CBM del alma. No en vano, hace apenas unos días llevó a la sexta plaza en el Nacional a la generación del 99. Casta, entrega, clase y amistad. La familia del CBM es puro talento.

Todo lo que rodeó esa fabulosa campaña fue especial. Javi, Fran, Padilla, Arévalo, Cabanillas, Alberto... ya habían demostrado el poderío antes de llegar a la etapa juvenil. Sin embargo, el curso también dejó lágrimas para los granates. La temporada se planteó como un mano a mano con el Antequera. Todo se decidió en la penúltima jornada en Las Margaritas, pero con todo a favor para lograr el título en casa... el Cajasur la pifió y no pudo pasar del empate ante un cuadro malagueño que se alzó así con la corona.

Padilla, Julián Portero, Cabanillas y Juanan Romero son los únicos supervivientes

El subcampeonato andaluz obligó al equipo de Antonio Reyes a jugar el intersector lejos de casa. El Cajasur viajó a Toledo, donde recuperó las mejores sensaciones para derrotar al Sporting Granollers (29-23), a los anfitriones del Amibal (32-25) y al Alcobendas (35-30). Un pleno que le dio el pase a la fase final, donde se encontraron los ocho mejores equipos de España. Vista Alegre acogió el cuadrangular que iba a medir a los cajistas con rivales de enorme potencial como el Agustinos de Alicante, el Granollers o el Base Oviedo. Sólo los dos primeros lograban el pasaporte para la Final a Cuatro que otorgaba las medallas. Un desafío sólo apto para valientes.

Pero todo empezó de la mejor manera, ya que el Cajasur comenzó ganando con claridad al Base Oviedo (30-24). No obstante, en la segunda jornada no pudo pasar del empate ante el Granollers (22-22), lo que dejaba todo pendiente del último partido ante el Agustinos. A los cordobeses les bastaba con un empate para clasificarse, pero el equipo de Alicante tomó pronto la delantera y llegó a mandar por cinco goles en la segunda parte. No hubo milagro... o sí, ya que un tanto de Diego sobre la bocina selló una ajustada derrota 22-25. Fue el turno de la incertidumbre, ya que, con el Agustinos como campeón, el Cajasur y el Granollers estaban empatados a todo. Entonces la RFEBM dictó sentencia: habría un partido de desempate en Altea para determinar quién era el otro semifinalista. No empezó nada bien este encuentro, que se puso cuesta arriba con un 2-9 de salida. Sin embargo, la garra del CBM salió a relucir. Los de Reyes reaccionaron y acabaron ganando por 23-21. Esta victoria le daba el pase a la fase final a los héroes de Altea.

Tras esa gesta, el club hizo un esfuerzo para traer la Final a Cuatro a Vista Alegre. La victoria en las semifinales ante el Ademar (25-22) fue el paso previo a la final ante el Agustinos. Con más de 1.500 personas en las gradas de Vista Alegre, el Cajasur brilló con luz propia y selló el campeonato por un ajustado 25-24. Tras el pitido final, llegó la hora de la fiesta y la celebración, del éxtasis para estos grandes campeones.

Diez años después aún se recuerda esta maravillosa gesta por la brillante generación del 89. Ha pasado el tiempo y muchos dejaron ya de jugar. Ahora mismo sólo cuatro de aquella hornada siguen en activo. Padilla, el gran abanderado de aquel CBM, está en el Guadajara, en Liga Asobal. Ahora anda lesionado pero rememora que "todos los recuerdos son bastantes bonitos. Fue increíble. No soy un jugador de ponerme nervioso pero sí es verdad que a lo largo del tiempo te das cuentas de lo que conseguimos con los amigos de toda tu vida". Junto a Padilla, Julián Portero (CBM, en Plata), Cabanillas (Guadalajara, Primera Nacional) y Juanan Romero (Pozoblanco, Segunda Nacional) siguen en activo. Pasó el tiempo pero el recuerdo de aquella mágica mañana de 2007 sigue muy presente.