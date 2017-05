Un curso para enmarcar

La primera temporada del Espeleño en el Grupo X de Tercera fue una agradable sorpresa. Los de Rafa Navarro optaban a la permanencia como gran objetivo. Sin embargo, la séptima plaza obtenida habla del buen trabajo realizado por los rojillos, que incluso estuvieron muy cerca de meterse en el play off de ascenso a Segunda B. Un sueño que se rompió en las últimas jornadas del campeonato y que no emborrona el buen curso realizado.

Antes de arrancar el ejercicio, el Espeleño era una incógnita. Rafa Navarro buscó un once fijo, en el que jugadores como Molero, José Gutiérrez, Siles, Germán, Agus, Diego, Ángel del Pino, Mario, Guti o Ito dieron un paso al frente. Incluso superó adversidades como una mala dinámica al término de la primera vuelta, a la que se unió también varias lesiones. También supo reponerse al adiós de Salas en el mercado invernal. El central cordobés firmó en Los Barrios, pero los de Espiel se movieron bien y ataron a Wellington, que se convirtió en otra pieza básica para Rafa Navarro en esta segunda parte del campeonato.

Ito, con 21 goles, fue el máximo realizador de los de Rafa Navarro, segundo del Grupo X

Todo comenzó de la mejor manera. De hecho, enlazó cinco citas seguidas sin perder. El Arcos, que peleó hasta la última jornada por el liderato del Grupo X, fue el primero en parar a los rojillos. Con un buen colchón de puntos sobre la salvación, el Espeleño tuvo su crisis, en la que estuvo nueve encuentros consecutivos sin conocer la victoria. No obstante, hubo calma y todo volvió a la normalidad a mediados de enero. Ahí despertó el cuadro cordobés, que enlazó siete partidos consecutivos sin perder, lo que le sirvió para coquetear de nuevo con la zona noble de la clasificación. Con la cuarta plaza cerca y el objetivo de la permanencia en el bolsillo, el Espeleño se ilusionó con optar al play off pero dos derrotas seguidas lejos del Municipal de Espiel, en el que logró 33 puntos, frenó a los cordobeses en el momento de la verdad. A pesar del buen hacer rojillo a domicilio, donde sumó 24 puntos, el Espeleño se quedó sin opciones de pelear por la cuarta plaza tras perder con el Guadalcacín a falta de cuatro citas. Sin nada ya a lo que optar, Rafa Navarro decidió hacer rotaciones y dar minutos a los que menos lo tuvieron, como son los casos de Sergio García, Montero, Ángel García, Osuna o Javi de la Fuente. Las dos derrotas finales ante el Algeciras y el Betis, equipos que pelearán por el ascenso, no emborronan un curso sobresaliente, en el que también destacaron Ito, máximo goleador rojillo con 21 goles, segundo del Grupo X por detrás del algecirista David Camps (24). Además, Diego, con 16, fue el cuarto goleador.

Otro de los nombres propios ha sido Rafa Navarro. El técnico cordobés reconoció a el Día que la temporada "ha sido bastante buena porque cumplimos con creces con el objetivo de la permanencia". Además, "estoy muy contento con el rendimiento de los jugadores". "No sabíamos si el equipo iba a responder pero funcionó todo muy bien cuando arrancó el curso", aclaró el preparador cordobés. Además, señaló que "creíamos que íbamos a sufrir para atar la permanencia pero ha ido todo redondo porque los jugadores dieron el máximo". Incluso "nos llegamos a ilusionar" con el play off. Más allá de nombres propios como Ito, Diego o Mario, Navarro resaltó a "todo el equipo por su compromiso y la calidad demostrada". Tras poner el punto y final a la temporada, Navarro apuntó que "ahora es tiempo de desconectar y ya hablaremos dentro de un par de semanas con la directiva" para saber los planes para el próximo ejercicio.