...Y el cuarto tanto lo anotó la afición

El cordobesista está claro que está hecho de un material especial. Si no, no se explica que haya aguantado carros y carretas, que haya amenazado con dejar de lado a los suyos, y sobre todo, que haya vuelto con toda la fuerza del mundo para ser un factor determinante en esta remontada que ya queda para la historia. El Arcángel ayer registró su mejor entrada de la temporada, superó los 20.000 espectadores, y firmó la más parecido a un lleno para ser el factor diferencial en la guerra, en la batalla final ante un Sporting señor al que todavía le queda un camino por recorrer en su ambición de regresar a la élite. Enchufado desde el arranque del partido, al auxilio de los suyos en los momentos de complicación, y jubiloso con los goles y el pitido final, el estadio de El Arenal anotó en su cuenta particular un cuarto gol que no fue necesario, pero que a buen seguro hubiera subido al marcador de haber hecho falta. Fue una lección de cómo jugar un partido clave desde la grada. Grandes.