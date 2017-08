Tres cordobeses logran billete para la prueba internacional en Croacia

Open Arena designó a los 16 jugadores que representarán al equipo español que buscará revalidar el título en el Master Internacional de la Champions Bowl que se celebrará en Umag (Croacia) la última semana de septiembre.

A Córdoba llegaban los mejores ocho jugadores de cada categoría entre sub 9 y sub 16 por año natural de este potente circuito para buscar la clasificación para representar al equipo español que participará en el Master Internacional. A dicho Master se clasificaban el campeón y finalista de cada categoría y entre los elegidos que lograron la ansiada clasificación están tres jugadores cordobeses: Francisco Pérez, que fue el único que ganó su categoría (sub 16) tras imponerse por un doble 6-3 a Jarmo Pérez y Gema Gómez y Carlos Díaz que quedaron finalistas de sus respectivas categorías (sub 14 y sub 11) tras caer en la final ante Sophia Unger y Ausias Martin respectivamente.

El resto clasificados fueron los siguientes: Martina Medina se impuso a Iris Álvarez en sub 9 femenina mientras en la masculina el campeón fue José Manuel Fas y el subcampeón Samin Abduraufov. En sub 10 femenina, victoria para Hannah Jaeger ante Paula Martínez y en la masculina triunfo de Keoni Puig ante Andrés Santamarta. En sub 11 femenina Paula Moreno se impuso a Luna Di Noto. En sub 12 femenina Marta Serra venció a Natalia Alonso y en la masculina José Alessandro Hernández derrotó a Mateo Purcaru. En la sub 13 femenina Meritxell Boix quedó campeona por delante de Cristina Galera y en los chicos Yeray Andrés consiguió el triunfo ante Andrés de los Ríos. En sub 14 masculina Jules Matossian venció a Pedro de la Riva y en sub 15 femenina Elena Rodríguez ganó a María Teresa Frías, mientras en chicos Gerard Guimera derrotó a Marcos Navas. Por último, en sub 16 femenina, Ana Conde venció a Claudia Sánchez.