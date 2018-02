A comenzar la escalada

Con la permanencia ya a seis puntos -el play out se encuentra a la mitad- e inmerso en una racha de cinco jornadas sin ganar y cuatro derrotas consecutivas -las dos últimas sin marcar-, el Córdoba B no puede fallar hoy ante un rival directo. Porque Las Palmas Atlético, ante el que los blanquiverdes sumaron su primera victoria de la temporada (0-1), tiene los mismos 23 puntos, aunque su dinámica es totalmente opuesta. De hecho, los amarillos son el equipo más en forma del Grupo IV de Segunda B al sumar diez puntos en las cuatro citas que van de la segunda vuelta. Por si esto fuera poco, la reacción insular ha llegado cimentada por su gran solvencia defensiva, ya que no ha recibido un solo gol en estos cuatro últimos encuentros.

Pero al igual que ayer ocurrió con el primer equipo, hoy arranca una nueva etapa en el filial. El nuevo propietario del club, Jesús León, no quiere que descienda de categoría, independientemente de lo que ocurra después con el Córdoba en Segunda División, por lo que también le ha cambiado la cara. Cuatro son hasta el momento las incorporaciones que ha visto llegar el técnico José María García -Esteve, Kike Echavarri, Filip Jankovic y Tomás Prieto-, y tres las anunciadas que aún deben unirse al proyecto: los uruguayos Ghan y Graví y el goleador Chuma. Al mismo tiempo, la reestructuración de la plantilla del primer equipo permitirá que Waldo y Mena puedan volver al filial, quedando la duda de Álvaro Aguado, que fue convocado ayer ante el Barça B.

Pero la llegada de los nuevos jugadores ha acarreado que el club dé hasta siete bajas. Algunas sorpresivas, pues habían sido piezas importantes y titulares casi indiscutibles como Kevin Bautista, Hornero y Alberto García, junto a los que han tenido que hacer las maletas Marcos Drommel, Falín, Víctor Díaz y Ebwelle.

El técnico blanquiverde, que está convencido de que su equipo tirará hacia arriba y encadenará varios triunfos consecutivos para volver a zona de tranquilidad, llega al duelo con las dudas de Marcos Lavín, con problemas en un hombro, y Aguado, ayer con el primer equipo, y la baja segura de Rubén García, aún convaleciente de una lesión.

Por su parte, Las Palmas Atlético, que ha sacrificado la vistosidad por la practicidad, es un equipo que pese a su juventud, está tirando de oficio para llegar con paciencia al área rival y, sobre todo, para guardar sus ventajas. Cuesta mucho trabajo hacerle gol, se sacrifica defensivamente, se muestra muy solidario y tiene claro que, si no puede ganar, lo importante es no perder. Y más en partidos como el de hoy, de esos de seis puntos ante un rival directísimo y con el goal average en juego. Pero en El Arcángel ha llegado la hora de que el Córdoba B empiece a hacerse infranqueable.