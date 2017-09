"El club está dando un paso enorme"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes el "paso enorme" que ha dado el club y remarcó que ahora el equipo tiene que "acompañarlo" sobre el campo, al tiempo que aseguró que los conjuntos "importantes crecen a partir de futbolistas importantes".

Con el estreno del nuevo estadio, con Diego Costa ya de camino a Madrid para formalizar su regreso a la entidad rojiblanca desde el Chelsea, con Víctor Machín, 'Vitolo', ya seguro para enero y con la permanencia de toda la base de la plantilla en un verano sin poder fichar, el técnico elogió el esfuerzo hecho por la entidad.

"El club está haciendo un paso importante y nosotros desde dentro tenemos que seguir acompañando el esfuerzo que está haciendo el club, ya sea con el estadio, desde los posibles fichajes, de los jugadores que se han quedado, del entrenador que se ha quedado... El club ha hecho un paso enorme y ahora tenemos que acompañarlo", dijo.

El último en llegar es Diego Costa, del que Simeone se limitó a repasar el principio de acuerdo y decir que "oficialmente todavía" no le han dado "la noticia" de que esté con el equipo rojiblanco. Es más competencia interna para un grupo del que el técnico ya resaltó el pasado martes que había mejorado en ese sentido para este curso.

Hoy insistió en esa idea: "Los equipos importantes crecen a partir de futbolistas importantes y los futbolistas importantes saben que en los equipos importantes hay una gran competencia. Está claro que el club y el equipo están creciendo y necesitan hombres que puedan competir por serle importante al club y no ser importante a uno mismo. Ese es mi objetivo absoluto. Pensar en el club, pensando en el equipo".

En ese sentido, el técnico ha empleado ya a 18 futbolistas en el once en los seis primeros choques oficiales del campeonato, en los que Kevin Gameiro, por ejemplo, no ha jugado de inicio en ninguno de ellos. El, Augusto Fernández y los porteros Miguel Angel Moyá y Axel Werner son los únicos que aún no han sido titulares de la plantilla.

"Gameiro está cada vez mejor. El entrenamiento de ayer fue el mejor que ha hecho desde que volvió a estar dentro del grupo (tras una operación de pubalgia). No tengo otra opción que guiarme por los entrenamientos, sobre todo con los chicos que menos minutos tienen. Entonces, los Gaitán, los Vrsaljko, los Gameiro, los chicos que menos minutos tienen, me tienen que demostrar en los entrenamientos que están. Gaitan lo hizo y respondió bien en Bilbao", repasó.

"Y Gameiro está creciendo. Es un jugador importantísimo para el equipo. Mucha velocidad, tiene gol, desmarques, potencia, jerarquía y experiencia, así que esperemos que en el momento que el equipo lo necesite responda con lo que tiene", añadió Simeone, que también habló de Angel Correa, estabilizado ahora como titular en el equipo.

"Correa está teniendo mucha cercanía a las situaciones de gol, que eso es importante para él. Es un jugador que cuanto más cerca juegue del área más peligro tiene. Necesita seguir creciendo. Está en un periodo de crecimiento. No hay que apurarlo. Para nada. Hay que acompañarlo, fortalecerlo y explotarlo, futbolísticamente hablando, en los mejores momentos que el equipo lo necesite. En ese camino estamos. Está predispuesto y se que el crecimiento es claro".

Enfrente tendrá este sábado el Sevilla. "Viene con registros muy buenos. Berizzo es un entrenador con jerarquía. Ha demostrado siempre poder renovarse cuando estuvo en el Celta ante las bajas múltiples que ha tenido su equipo y ha competido siempre muy bien", repasó Simeone en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

"Y claramente, de a poco, va mostrando lo que le quiere transmitir a su equipo; mucha velocidad por las bandas, mucho trabajo colectivo para la recuperación de la pelota, posiblemente en el medio tiene futbolistas diferentes de los que tenía en Vigo y le puede dar un juego con una predisposición asociada de mucha calidad y con la velocidad de los chicos que tiene arriba...", continuó.

"Es un equipo muy competitivo que seguramente va a competir por los mejores lugares y tendremos que llevar el partido para el lugar donde nos sentimos más cómodos", declaró Simeone, que recordó el fichaje de Diego Armando Maradona por el Sevilla, del que hoy se cumplen 25 años y con el que coincidió en el conjunto andaluz.

"(Sentimos) Alegría, felicidad, que llegue Maradona en ese momento al Sevilla era un paso importantísimo, un momento importante para el equipo. Muchos chicos jóvenes que nos sentíamos acompañados y cobijados por él. Nos hizo crecer y soy un agradecido a los tiempos que he vivido futbolísticamente con Maradona", recordó.