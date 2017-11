Las 5 claves de la jornada de Liga

1. La mejor versión del Barcelona no frena al Valencia

En un duelo trepidante de los que engrandecen al fútbol español, Valencia y Barcelona empataron en Mestalla permitiendo a Real Madrid y Atlético de Madrid recortar distancias. La imagen se derrumba por el arbitraje, con un gol no concedido a Leo Messi que los únicos que no vieron fueron los colegiados. La mejor versión de un Barcelona coral no pudo con un Valencia que dio zarpazos y se adelantó con el tanto del máximo goleador nacional, Rodrigo, que solo igualó una genialidad de Messi, con pase medido a Jordi Alba.

2. Benzema y Cristiano ya golean para un equipo sin hambre

El reencuentro con el gol de los dos delanteros del Real Madrid, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, con sus dobletes en Liga de Campeones en Nicosia, tuvieron al fin extensión en LaLiga Santander en la que tan solo llevaban una diana, para salvar a su equipo ante el Málaga. Los de Zidane no le cogen el gusto a una competición en la que caminan continuamente por el alambre. Relajación y mal fútbol permitieron a un rival en descenso que no había marcado a domicilio, marcar dos tantos en el Santiago Bernabéu e instalar el nerviosismo. El hambre de la pasada Liga no se aprecia en el vigente campeón.

3. La doble G exhibe pegada

Conquistó con poderío el Atlético de Madrid un estadio como el Ciudad de Valencia donde nunca había ganado en la era del Cholo Simeone, desatando su pegada con su pareja francesa, la doble G que disfrutó marcando dobletes. Son Antoine Griezmann, que con tres tantos en los dos últimos partidos aleja las dudas, y Kevin Gameiro quien aporta goles a los rumores de su salida en el mercado invernal. Invicto en sus últimas 19 salidas ligueras, en cuanto el conjunto rojiblanco encuentre una buena racha de resultados en el Wanda Metropolitano, podrá soñar con más. Mimbres tiene y desde enero con Vitolo y Diego Costa aún más.

4. El Sevilla remonta por Berizzo

A días de que el técnico argentino Eduardo Berizzo inicie su lucha contra un cáncer de próstata, sus jugadores le dedicaron una nueva remontada tras la proeza en Liga de Campeones al igualar tres tantos de desventaja con el Liverpool en el Sánchez Pizjuán. En esta ocasión fue de visitante, en el estadio de la Cerámica, donde perdían por dos goles que remontaron en 22 minutos. El Villarreal pasó de ser el equipo menos goleado del campeonato, con un solo tanto en su estadio, a recibir tres de golpe y ver como se le escapaba el partido.

5. Viera da una vida más a Ayestarán

Un tanto de Jonathan Viera detuvo la caída en picado de la UD Las Palmas y dio una vida más a un técnico que parecía sentenciado como Pako Ayestarán. En un terreno donde nadie creía en la reacción del equipo canario, como Anoeta, el empate a dos tantos cortó la racha de ocho derrotas consecutivas y el peor registro de un entrenador de Primera, con trece partidos seguidos perdiendo. El reto de Ayestarán es vencer al fin uno y tiene una auténtica final en la próxima jornada ante el Real Betis.