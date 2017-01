"La clave para ganar es ser mejores". Luis Carrión tiene claro qué tiene que hacer el CCF para sacar los tres puntos de Montilivi. Pero la dificultad está en plasmar en el verde ese ideal sobre el que el técnico ha incidido desde el jueves con la intención de alargar "la dinámica" a domicilio del equipo lo máximo posible y minimizar así los problemas que está encontrando para sumar en El Arcángel. Porque el técnico sabe que "lo importante es conseguir puntos y hay que hacerlo como sea" para iniciar una necesaria escalada en la tabla, que ahora mismo tiene al cuadro cordobesista en el puesto 15, al tiempo que su enemigo es segundo, aunque el Getafe podría dejarlo tercero antes del partido.

"Tenemos una mala racha en casa, pero fuera es al revés, no sé si somos el segundo mejor visitante. Trataremos de cambiar la tendencia, pero tras seguir con la dinámica fuera", manifestó Carrión antes de emprender viaje a tierras catalanas. Allí, el Girona espera a un rival con diez puntos menos fruto de que "habremos hecho peor las cosas", pero con el convencimiento pleno de que "se puede recuperar" esa diferencia. Para eso es básico "hacer las cosas bien y ganar allí", lo que reduciría la renta en favor de los albirrojos a siete con toda la segunda vuelta por jugar.

Tras reconocer el "mérito" del club gerundense, que "trabaja bien, ficha bien porque económicamente está bien, tiene un buen entrenador y es una ciudad con poca presión, que es muy importante", el preparador puntualizó que no es invencible y "se le puede hacer daño". Eso sí, al menos por su parte, no hay ningún ánimo de "revancha" tras la eliminación del último play off, sólo la voluntad por "hacer las cosas bien, hacer un buen partido, mejor que ellos, y que eso nos lleve a la victoria".

Pero, ¿qué tiene que hacer el Córdoba para lograr lo que nadie ha hecho aún en Montilivi este curso? "La clave es ser mejores que ellos, porque son fuertes y manejan diferentes situaciones de partido, con jugadores de diferente tipo para cada situación. Las estadísticas son sólo números y, si hacemos las cosas bien, tenemos opciones de ganar, aunque sabemos que no va a ser fácil. Creo en las posibilidades de mi equipo", sentenció Luis Carrión, que quiso defender el estado físico del plantel reforzando la teoría que ya manejan otras esferas del club de que el problema es de mentalidad porque "si estás bien mentalmente, físicamente estás mejor, pero si no te sobrepones a una situación negativa en un partido, tienes un problema y hay que mejorarlo".