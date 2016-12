Tres caras nuevas en el consejo tras el adiós de González

Sin la presencia de los medios de comunicación, a los que se les denegó el acceso hasta para poder hacer fotografías del evento, ni tampoco de los Minoritarios, a los que se le puso trabas para poder estar presentes, la junta de accionistas, la del adiós presidencial de Carlos González, estuvo cargada de polémica y con un ambiente caldeado por momentos. Todo por las formas, pocos idóneas, pero que fueron las de siempre y las que ya no deben sorprender. Todo tenía que ser igual hasta su último día como rector cordobesista. Ahora está por ver si aguanta alejado de los focos o su ego personal no se lo permitirá. De momento, en su último día como máximo mandatario, González, rodeado de su séquito en el salón de actos de El Arcángel, sacó adelante todos los puntos de la junta general de accionistas, en la que hubo muchas sillas que no tuvieron ningún inquilino por la negativa de acceso realizada por la entidad blanquiverde.

Tras un retraso de cerca de media hora, arrancó la junta extraordinaria, en el que se aprobó por unanimidad que el acceso a esta asamblea sea superior a 104.000 títulos, lo que imposibilidad más si cabe la entrada de los Minoritarios, que ayer se quedaron sin poder entrar porque dos asesores llegados desde Madrid del club comunicó a los accionistas que el SAM no figura como propietario de ninguna acción en el listado oficial. José María Córdoba, presidente de los pequeños accionistas, mostró su indignación tras presentar 240.000 acciones del capital social. Sin embargo, ni con la presencia del notario Pedro Velamazán, que tomó levantamiento de acta, pudieron pasar al interior del coliseo ribereño.

También salió adelante, gracias al 98,71 de acciones que ostenta Ecco Documática, destinar beneficios al reparto de dividendos para retirar otros tipos de actividades. Una medida pionera que contó con la negativa del Consejo Superior de Deportes pero que podrá ser efectiva una vez realizados los pertinentes cambios. Con el beneplácito en las cuentas y el presupuesto del club, el punto más álgido llegó con el cede del actual consejo de administración. Carlos González abandona la presidencia, aunque el consejo, que se mantiene con cinco miembros, cambia radicalmente. De hecho, solamente seguirá Sergio Medina junto a Alejandro González, que toma el mando como presidente. A ellos se suman tres caras nuevas, que ayer no estuvieron presentes en el salón de actos del estadio. Gonzalo Quiñones, Iván Zaldua e Ignacio García son los nuevos consejeros de un CCF que arranca así una etapa nueva. Sin embargo, tras poner punto y final a una junta light y sin reproches, está por ver si Carlos González se quedará como un simple actor secundario de reparto.