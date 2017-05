Las dos caras de un domingo diferente

No era un domingo cualquiera. Puente Genil y Palma del Río tenían dos citas importantes. El Salerm y el Ars se jugaban el ascenso a una categoría superior. Los pontanos fueron los primeros que hicieron su trabajo. Con un 3-1 sobre La Palma, el equipo de Juanmi Puentenueva logró retornar 25 años después a Tercera División. No le siguió el Ciudad de Lucena, que se quedó a las puertas. La tristeza lucentina también fue palmeña. Los de la Vega no pudieron con el Zamora y se quedaron sin salto a la élite. Fueron las dos caras de la moneda.