En busca del guion ideal

Tras despedir 2016 con alegría y alboroto gracias a las victorias a domicilio en Oviedo en Liga (1-2) y en Málaga en la Copa del Rey (3-4), el CCF disputa su primer encuentro del nuevo año en el torneo copero, en el que quiere seguir avanzando y estar presente en el sorteo de los cuartos de final del próximo viernes 13 de este mes. Para ello, los blanquiverdes buscarán hoy en Santo Domingo el guion perfecto.

Con las buenas sensaciones dadas desde la llegada de Luis Carrión al frente del primer equipo, los cordobesistas, que solamente han perdido un encuentro de los últimos cinco disputados, quieren dar la primera alegría al cordobesismo. Enfrente estará el Alcorcón, el otro equipo de Segunda que se ha metido entre los 16 mejores equipos de Copa y que viene de eliminar en dieciseisavos al Espanyol. Sin embargo, los alfareros, que nunca han pasado a la siguiente ronda, no quieren despistarse de la competición liguera, en la que han espabilado desde la llegada de un Julio Velázquez que le ha dado otra cara a un equipo que andaba tocado. Entre sus bazas está su feudo, en el que solamente han cedido un encuentro en lo que va de curso. Casualmente, los madrileños perdieron ese envite ante el CCF (0-1). No obstante, los cordobesistas también han levantado el ánimo. La llegada de Carrión ha servido para reactivar a un grupo tocado y que se ha ilusionado también gracias a la doble victoria copera frente al Málaga. Con un estilo vistoso, los blanquiverdes han crecido en su juego, lo que les ha valido para tener buenos resultados y cambiar el rumbo que se llevaba con anterioridad.

Con la mente también puesta en la cita liguera del sábado ante el Rayo, el CCF viaja a Santo Domingo con plena confianza en el bloque que venció en La Rosaleda. Con muchos de los no habituales, que piden paso a Luis Carrión, los cordobesistas se presentan a la cita de hoy con la idea de sacar un buen resultado para el encuentro de vuelta, que se disputará dentro de siete días en El Arcángel. Con 180 minutos por delante, los blanquiverdes buscan dar primero ante un rival que también tiene problemas con las bajas en la defensa. De hecho, parece que Julio Velázquez solamente tiene disponible a Elgezabal como único central. De este modo, Bellvís pasaría al eje de la defensa alfarera. Con este mismo problema se encuentra también el equipo cordobesista, que no contará con Rodas ni Bijimine por el centro defensivo. Con la aportación dada por Luso en Málaga en este puesto, no es descartable que el maño repita y lo pueda hacer con Pablo Vázquez como compañero. También existe la posibilidad que juegue Caro de central si Carrión da entrada a Antoñito en la derecha. No obstante, el preparador catalán tiene total confianza en un grupo que quiere dar un paso adelante hoy mismo en la eliminatoria. Eso sería el guion ideal para ir con más calma a la vuelta. A por ellos.