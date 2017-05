En busca del desenlace perfecto

Ante el Melilla, el Córdoba B demostró que no va a dejar de competir al máximo de sus posibilidades por mucho que el objetivo de la permanencia ya se consiguiera hace un par de semanas. El filial blanquiverde, que pudo incluso repartir minutos entre algunos de sus hombres menos habituales, rescató un punto del último partido en casa de la temporada y dio continuidad a su buena dinámica.

Desde que llegó Jorge Romero al banquillo cordobesista la mejoría es evidente y en casa, por poner un ejemplo claro, el filial ganó cuatro partidos y empató uno, sin conocer la derrota. Pero es que sus números van más allá, porque en los diez partidos que ha dirigido Romero, el B sólo perdió uno (en Murcia), consiguiendo 21 puntos de los 30 que había en juego. Una barbaridad que dejó al filial salvado mucho antes de lo previsto.

A falta de un partido, el incentivo para el Córdoba B ahora es finalizar la competición en el Grupo IV entre los diez primeros de la clasificación. Un premio casi anecdótico pero bonito, para un equipo que pasó durante la primera vuelta momentos bastante delicados. Acabar ahora de mitad de tabla para arriba sería un colofón ideal para los jóvenes blanquiverdes y su cuerpo técnico. Y para ello, las cuentas con bastante claras. El Córdoba B es actualmente décimo con 48 puntos y tiene a tiro al Granada B (noveno con 50 puntos) y a la Balompédica Linense (octava con 51 puntos, pero con el goal average perdido respecto al filial.

Por lo tanto, las cuentas ahora están claras para los de Jorge Romero, que si son capaces de vencer al filial granadinista lo adelantarán en la tabla y todavía podrían mejorar su puesto hasta el octavo si la Balona pierde en su visita al Marbella.

Además de eso, el Córdoba B tiene el aliciente de acabar por encima del undécimo puesto, que hasta la fecha es su mejor clasificación histórica en Segunda B, conseguida en la temporada 2013-2014. Eso sí, en aquel curso, el filial cordobesista sólo sumó 45 puntos, en un año en el que estuvo mucho más barata la permanencia.

Uno de los hombres que vienen apretando desde el juvenil con más posibilidades de llegar el día de mañana al Córdoba B de manera definitiva y luego al primer equipo es Víctor Díaz. El delantero cordobés ha conseguido está campaña ser el máximo goleador en todas los grupos de División de Honor juvenil y en Segunda B ha tardado muy poco en entrenarse. Hasta el choque contra el Melilla, en el que jugó una media hora, Díaz sólo había dispuesto de dos apariciones con el filial, en las que apenas sumó 50 minutos de juego. El pasado domingo, en la primera ocasión que tuvo demostró tener una capacidad goleadora más que palpable.

La cara negativa del encuentro ante el Melilla la protagonizó Alejandro Roser, que tuvo un debut bastante desafortunado en la temporada. Ya resulta curioso que un jugador tenga que aguardar hasta la penúltima fecha para disputar sus primeros minutos en la temporada. El joven central valenciano no ha tenido grandes lesiones durante el curso, simplemente no ha contado con la confianza de sus técnicos pese a haber renovado el pasado verano su contrato con la entidad califal. Con el objetivo ya cumplido, Roser saltó al campo por primera vez ante el Melilla, pero tuvo un día duro, pues en el primer gol de los melillenses no estuvo muy afortunado y el segundo, directamente, se lo anotó en propia puerta. Un matiz negativo que no empañó la alegría del filial. Roser podrá desquitarse el viernes.