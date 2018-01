Un blindaje anti-Madrid

El meta internacional Kepa Arrizabalaga ha renovado por el Athletic para las próximas siete temporadas, hasta la 2024-25, con un nuevo que contrato que contempla una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, según informó ayer el club bilbaíno. Con esta renovación parece que queda cerrada, al menos por el momento, la posibilidad de que el portero vasco fiche por el Real Madrid, algo que pareció inminente a primeros de enero con la apertura del mercado invernal.

Kepa (Ondarroa, Vizcaya, 3-10-1994), internacional absoluto con España en una ocasión el pasado 11 de noviembre contra Costa Rica (5-0) y asiduo con la selección en todas las categorías inferiores, se encuentra en su segunda temporada en el primer equipo rojiblanco, con el que apenas si ha jugado todavía 38 partidos, 37 de Liga y uno de Copa del Rey. No obstante, aunque ahora está lesionado en un pie, el vizcaíno es el portero titular en la competición liguera mientras que el que el juega habitualmente en Europa y la Copa es Iago Herrerín, también renovado hace una semana y media hasta 2021 con una cláusula de rescisión de 50 millones.

Kepa es un producto de la cantera de Lezama, a la que llegó al Alevín B en 2004, sin haber cumplido aún los 10 años, y posteriormente pasó por todas las categorías inferiores hasta completar su formación con dos cesiones consecutivas a la Ponferradina y el Valladolid. En el conjunto berciano estuvo en la segunda mitad de la campaña 2014-15 y jugó 20 partidos, y en el Valladolid la temporada 2015-16 disputando 40 encuentros, 39 de Liga y uno de Copa.

La renovación de Kepa es similar a la firmada hace cinco días por Iñaki Williams, otra de las estrellas emergentes del Athletic y quien ha renovado también hasta 2025 y, en su caso, con una cláusula progresiva de 80 a 108 millones de euros. "Por la finalización de contrato este año a partir de 1 de enero era libre para negociar. Ha habido propuestas, pero considero que la mejor para mí era seguir en Athletic durante mucho tiempo y estoy muy feliz por haber firmado este contrato. La negociación para la renovación ha sido larga, casi de año y medio, pero me gusta pensar mucho las cosas y analizar todo antes de tomar una decisión. Los que están cerca de mí y los que más me conocen saben que soy una persona que me gusta pensar mucho las cosas y analizar todo antes de tomar una decisión. Me he tomado mi tiempo y quiero agradecer al club que me haya respetado el tiempo para tomar la decisión", dijo Kepa en rueda de prensa.