A aumentar las diferencias con la zona fatídica

El Ciudad de Lucena y el Espeleño centran sus objetivos en este final de temporada en abrir brecha con la zona de descenso, en alejarse lo más posible de los tres puestos que conducen a la División de Honor.

El conjunto lucentino, tras empatar con el líder, el Cádiz B, y derrotar a un rival directo como el Alcalá, ha abierto una brecha de seis puntos con el peligro. Ahora, con seis jornadas por delante, visita a un Gerena que aún suspira por alcanzar unos puestos de privilegio de los que se ha alejado en las últimas cinco jornadas, en las que sólo ha sumado dos puntos. El cuadro sevillano llega de tres derrotas seguidas y con las bajas de los sancionados Raúl Vega y Camacho.

Pero el duelo no resultará fácil para el Ciudad de Lucena, ni mucho menos. Las dimensiones del José Juan Romero Gil dificultarán el juego elaborado de los de Diego Caro que, sin embargo, también saben ponerse el mono de faena cuando la situación lo requiere. El técnico villarrense, que recupera a Facu Ballardo, no podrá contar con los sancionados Erik y David Carmona.

Con la baja de Ángel, sancionado, y tras prescindir de Adriano, Óscar y Loren, el Espeleño visita a la Lebrijana, equipo que se está jugando el play off de ascenso y en el que no estará Benítez por sanción. Pero la motivación y la necesidad de los de Rafa Navarro debe ser superior para tratar de puntuar en un campo y ante un rival complicado y no ver reducidos los tres puntos que le separan del descenso.