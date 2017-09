La apuesta por el 'falso nueve'

"Tengo la suerte de tener un equipo con jugadores versátiles y que pueden jugar en diferentes posiciones". Jorge Romero, que decidió dejar a Sillero en el banquillo, aclaraba así su apuesta por Sebas Moyano como referencia en la punta de lanza en la cita del pasado domingo ante el Jumilla. No era la primera vez que el de Villanueva del Duque jugaba ahí. Ya lo hizo en Las Palmas la jornada anterior, mientras el delantero referencia estaba citado con el primer equipo para la cita ante el Tenerife. La jugada le salió bien en tierras canarias porque el CCF B sumó los tres puntos. Sin embargo, el pasado fin de semana el ariete hispalense sí estaba en la lista. Aún así, el técnico decidió apostar otra vez por un falso nueve. "Es una forma de tener a todo el mundo enchufado y de tener varias opciones en función de lo que el partido requiera y busquemos", comentó el preparador cordobés, que añadió que "en función de lo que vemos que el equipo va necesitando hacemos unas cosas u otras". Dicho y hecho.

Las variantes ofensivas son claras en este filial. Toca olvidar a Quiles y Moha Traoré, goleadores del equipo el curso pasado. Ahora Sillero, Sebas, Laro Setién, David Moreno y Waldo Rubio deben tomar ese protagonismo. Se han repartido titularidades durante estas seis primeras jornadas ligueras. Ademas, Jorge Romero tiene la opción de jugar con un punta nato como es Sillero o apostar por algún jugador más versátil sin estar fijo, por lo que el equipo gana en movilidad, aunque quizás pierde remate. De momento el CCF B sólo ha anotado cinco goles en las seis jornadas de campeonato disputadas. Marcó sus dos primeros goles en casa el pasado domingo tras quedarse a cero ante el Marbella y el Granada B. Sillero, con dos goles, es el máximo goleador, aunque Waldo, David Moreno y Laro Setién también se han estrenado en este apartado.

El que no está contando para Jorge Romero en este arranque liguero es Víctor Díaz. El goleador del juvenil del ejercicio pasado, que debutó con el filial la anterior temporada, aún no ha debutado esta campaña. Citado en los cinco primeros partidos, Díaz se quedó sin jugar. En este último duelo, con Sillero en el banco, Romero prescindió de él y lo dejó en la grada. De momento no ha tenido sitio y tendrá que ganarse la confianza del técnico cordobés.

Las cuatro temporadas del filial en el Grupo IV de Segunda B han mostrado que no suele empezar bien como local. Este curso sigue sin ganar tras las tres primeras jornadas. Después de empatar con el Marbella y el Jumilla, y perder con el Granada B, el cuadro cordobesista suma dos puntos de nueve posibles. Estas cifras son las mismas que consiguió el curso pasado a las órdenes de Luis Carrión. Mejor le fue en la campaña 14-15, donde los de José Antonio Romero conquistaron siete puntos de los nueve en juego, tras empatar con La Roda y vencer al Granada B y al Lorca. Aunque los números que se acumulan ahora mismo en casa no son buenos, en el primer curso del filial en el Grupo IV fueron peores. Los de Pepe Puche arrancaron con tres derrotas consecutivas, al caer con el Melilla, el Balona y el Granada B. Fue el peor arranque de competición.

Tras sumar cuatro puntos de seis posibles en las dos últimas jornadas, el Córdoba B visita el domingo al Cartagena (Cartagonova, 19:00). El conjunto cartagenero quiere pelear por estar en la zona noble un año más. De momento marcha sexto con 11 puntos y sólo ha cedido una derrota en los seis partidos jugados. El Mérida, en esta última jornada, pudo con el Efesé, que tratará de volver a la senda triunfal ante el filial cordobesista. Para esta cita, Romero estará pendiente de la evolución de Víctor Mena, que no jugó ante el Jumilla por tener "malas sensaciones". Además, debe estar pendiente del primer equipo, que tiró de Sillero y Sebas Moyano en las dos últimas convocatorias.