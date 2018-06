Un adiós por sorpresa

Zinedine Zidane anunció por sorpresa su dimisión como entrenador del Real Madrid apenas cinco días después de ganar su tercera Liga de Campeones consecutiva con el equipo blanco, una decisión que atribuyó a "un desgaste natural".

"Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Madrid. Es el momento para todos. Para mí, para la plantilla, para el club. Un cambio es necesario para seguir ganando, no es más que eso", manifestó Zidane en rueda de prensa.

El técnico francés, que tenía contrato hasta 2020, reconoció que la decisión llegó en "un momento un poco raro", aunque explicó que el equipo necesita "otro discurso, otra metodología de trabajo". "Por eso tomé esta decisión. Quiero mucho a este club", añadió con cierta melancolía.

Junto a él estuvo el presidente del Madrid, Florentino Pérez, quien admitió su sorpresa al conocer la decisión de Zidane cuando éste se lo comunicó el miércoles. De momento, no se anunció quién ocupara el banquillo blanco la próxima temporada.

"Todo lo que puedo decir es que estoy a su lado. Ha sido una decisión totalmente inesperada. Es un día triste para mí y para todos los que trabajan en el club", confesó el presidente. "Cuando él toma una decisión, lo único que podemos hacer es respetarla. Me causó un gran impacto. Esta casa es su familia. Uno no esta preparado para una noticia como ésta", agregó.

Florentino quiso dejar una puerta abierta a su regreso en un futuro. "Le quiero agradecer su entrega, su pasión, su cariño, todo lo que ha hecho en el Madrid este año. Su comportamiento ha sido ejemplar. Me gustaría que fuera un 'hasta pronto'. No tengo ninguna duda de que volverá", dijo.

El presidente del Real Madrid no hizo más declaraciones y cedió todo el protagonismo a su ya ex entrenador.

Zidane llegó al Real Madrid el 4 de enero de 2016 en sustitución de Rafa Benítez y pocos pudieron presagiar que cambiaría la historia moderna del club blanco, que bajo su mando conquistó tres Ligas de Campeones, una Liga española, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.

El francés, que ya marcó una época como futbolista en el club blanco, también inscribió su nombre en letras de oro como entrenador en la historia del Real Madrid.

En este breve tiempo, no sólo contribuyó a sacar al equipo de un mal momento, sino que saneó un vestuario que siempre alabó a su técnico y con el que mantuvo siempre una excelente relación.

Zidane aseguró que no está cansado de entrenar, sino que lo atribuyó a "un desgaste natural" de su discurso ante sus jugadores. "Después de tres años, a lo mejor es mi decisión y me puedo equivocar, pero creo que después de tres años es el momento. Si no veo claramente que vamos a seguir ganando... Si no veo claras las cosas como yo quiero... Llega un momento que dices que es mejor cambiar para no seguir y hacer tonterías", argumentó. "Los jugadores necesitan un cambio", añadió como frase más contundente.

Después de Florentino Pérez, Zidane comunicó su adiós a Sergio Ramos, capitán del equipo, y posteriormente envió un mensaje al resto de jugadores que compusieron su plantel.

El técnico francés aclaró que no hay ningún equipo detrás de su marcha y reveló que sus momentos favoritos en el club fueron su fichaje como jugador en el año 2001 y la conquista de la Liga española el pasado año. "Siempre voy a estar cerca de este club y esto no va a cambiar para nada", resumió.

En los próximos días, el Real Madrid no sólo tendrá que abordar la continuidad de dos estrellas como Cristiano Ronaldo o Bale, quienes expresaron sus dudas sobre su continuidad la próxima temporada, sino que la búsqueda de entrenador pasa a convertirse en la máxima prioridad.