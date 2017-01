El adiós de Paraja marca el regreso

Aunque queda cerca de un mes para que se retome la competición en la Liga Asobal, el Ángel Ximénez arrancó ayer el regreso al trabajo con la vista puesta en la cita del 4 de febrero frente al Atlético Valladolid. Lo hizo con el adiós de Ángel Paraja, que abandona la entidad pontanesa por "motivos personales" y con la única ausencia de Mekaru, concentrado con la selección japonesa para disputar el Campeonato del Mundo de Francia que comienza mañana y durará hasta el día 29 de este mes.

Para retomar los entrenamientos, Quino Soler no contó con Ángel Paraja, que se desvinculó "por motivos personales", según informó el club pontano en un comunicado. En este escrito, la entidad de Puente Genil indicó que se procedió a la rescisión de un contrato que se extendía hasta el final de la presente temporada. Además, "la directiva del club quiere mostrar su más sincero agradecimiento a Ángel y le desea lo mejor para el futuro", ya que desde su llegada a mediados de 2015 "se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición pontanesa". Por su parte, el pivote asturiano, a través de su cuenta de twitter, indicó: "Me gustaría agradecer al equipo y a la afición todo el cariño recibido durante este tiempo". Con Moreira y Revin, Paraja contó con menos protagonismo durante la primera vuelta del campeonato, por lo que decidió salir del equipo. Su sustituto podría ser el ex del Ademar, Leo Almeida.

Con la obligada baja de Mekaru que está citado por Japón para disputar el Mundial, Quino Soler comenzó este periodo de preparación con la buena nueva de poder contar con el central algecireño Mario Porras, que ya está recuperado de la lesión que se produjo hace dos meses, cuando sufrió una fractura de tres vértebras. El que sí estuvo ayer también fue Ljubomir Josic, a pesar de contar con ofertas de la liga israelí y también de la francesa. No obstante, el serbio parece que seguirá hasta final de curso en Puente Genil. Sin embargo, regresó de su país sin estar totalmente recuperado de la fractura en el primer metacarpiano de la mano izquierda que le impidió jugar ya el último duelo liguero.