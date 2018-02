Zidane sobre su futuro: "Quiero quedarme aquí mucho tiempo"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, zanjó las especulaciones con su futuro después de que hace días asegurase que está en un puesto de "muchísimo desgaste" y el capitán Sergio Ramos dijese que incluso ganando la Liga de Campeones se podría marchar, y con rotundidad afirmó que quiere quedarse.

"No estoy cansado", aclaró, después de decir en su última comparecencia antes de un partido que el Real Madrid es el club que genera más desgaste en un entrenador.

"Se habla mucho, hay muchas críticas, muchos mensajes, preguntas repetitivas y respuestas sacadas de contexto pero soy joven, estoy muy contento aquí y no llevo mucho tiempo de entrenador por lo que mis ganas están intactas. Lo que más me gusta es el trabajo diario y quiero quedarme aquí mucho tiempo y pelear siempre", zanjó.

El mensaje de Zidane cambió respecto a las últimas semanas en las que no respondía con rotundidad cuando era preguntado sobre su futuro y pese a tener contrato en vigor, emplazaba siempre a final de temporada para decidir.

"A veces respondiendo hay algunas dudas pero al final hasta que no me canse de este trabajo voy a seguir. Al mismo tiempo yo estoy bien aquí, voy a pelear siempre y después de todo eso es el día a día. Teniendo un contrato largo yo solo miro el día a día, es lo que me lleva a ser fuerte, luego veremos, pero voy a pelear por quedarme aquí siempre. Justo antes de final de temporada diré si sigo", dijo.

"Disfruto cada día, es mucho desgaste pero soy joven, no tengo 75 ni 80 años para decir que estoy cansado de entrenar. Tengo 45 y soy muy joven para entrenar, tengo más margen", añadió.

Marcelo y Modric, dudas para París

Las resonancias magnéticas a las que se han sometido en la mañana del martes el brasileño Marcelo y el croata Luka Modric confirman que ambos sufren lesiones musculares y son seria duda para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en París ante el PSG.

El Real Madrid ha publicado dos partes médicos tras las pruebas médicas a las que ha sometido a sus jugadores, en los que confirma lesión muscular de ambos pero no determina el grado de cada rotura.

A Marcelo "se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha" y está "pendiente de evolución" después de caer lesionado el pasado domingo en el Benito Villamarín en el encuentro liguero ante el Real Betis.

Para ese partido, Zidane ya dio descanso a Modric por molestias musculares y tras dos días sin entrenarse con el grupo las pruebas confirman lesión. "Se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha".

La enfermería del Real Madrid donde solo quedaba Jesús Vallejo en la recta final de la recuperación de su lesión muscular, pasa a estar poblada de tres titulares indiscutibles para Zidane con Marcelo, Modric y Toni Kroos, que durante el partido ante el PSG sufrió un esguince de rodilla.