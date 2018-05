Zidane se convierte en leyenda también en los banquillos

El preparador blanco igualó en número de títulos al inglés Bob Paisley y al italiano Carlo Ancelotti , pero estos no lo lograron de forma consecutiva.

El francés Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid, se ha convertido en leyenda, por si aún no lo era, al conseguir ser el primer técnico que logra vencer en tres ediciones consecutivas la Copa de Europa-Liga de Campeones.

"Con talento, trabajo e ilusión lo hemos conseguido"

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, aseguró que nunca se hubiera imaginado ganar tres Ligas de Campeones consecutivas, pero recalcó que "con talento, trabajo e ilusión" lo han conseguido.

"Es impresionante lo que estamos viviendo, no tenemos palabras. La verdad es que no me hubiera imaginado ganar tres así, de esta manera, pero es lo que tiene este club, este equipo, que al final, con talento, con trabajo y con ilusión lo hemos conseguido", señaló Zidane en declaraciones a BeIN Sports

El preparado destacó que antes del partido les pidió a sus jugadores que se olvidaran de las victorias anteriores y "vivieran plenamente" cada momento de la final contra el Liverpool.

"Les decía a los jugadores que hay que vivir plenamente este momento, porque esto no se va a vivir nunca más. Antes ya hemos vivido muchas cosas, y mañana viviremos otras, pero este momento no, y eso es lo que han hecho en cada momento del partido", comentó Zidane.

Más parco se mostró el técnico del Real Madrid al valorar las palabras del portugués Cristiano Ronaldo, que insinuó tras la final una posible salida del equipo madrileño.

"Nosotros no pensamos ahora en eso, pensamos en lo que estamos haciendo y luego veremos qué pasa en el futuro", concluyó Zinedine Zidane.