El Yosíquesé se queda a un paso de la proeza

El Yosíquesé se quedó a un paso de dar la sorpresa en la pista del líder, un Cazorla que ya tiene el billete para la fase de ascenso que aún debe certificar el conjunto cordobés en las dos jornadas que restan para la conclusión de la fase de clasificación del Grupo D de la Liga EBA. Los pupilos de Rafa Sanz tuvieron opciones de triunfo hasta los últimos tres minutos, pero el carrusel de faltas personales y un golpe en la mano de Rod Gonçalves terminaron por decantar el duelo del lado local.

El inicio no fue el mejor para el Yosíquesé, que pronto se vio por debajo 8-1. Pero los nervios no llegaron al conjunto cordobés, que pasito a pasito comenzó a recortar diferencias hasta ponerse por delante y finalizar el primer cuarto con ventaja de 4 puntos (23-27). Tras el primer receso, ambos equipos ajustaron sus defensas y el intercambio continuo de golpes mantuvo siempre por delante a los cordobeses ante un rival que no terminaba de estar cómodo.

El descanso sentó de maravilla al Yosíquesé, que con un recital de generosidad en defensa y de acierto en ataque logró su máxima ventaja del partido, un +9 en el minuto 26. Pero la reacción del equipo local no se hizo esperar y Cazorla llegó al cuarto final a sólo un punto.

Esa igualdad estuvo viva hasta el minuto 33. El Cazorla tomó una delantera que se le resistía desde el cuarto inicial y empezó a abrir una brecha de 5-6 puntos. El Yosíquesé tiró de casta, se mantuvo a tiro de triple a dos minutos, pero no pudo culminar la proeza.