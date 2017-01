El Yosíquesé cede su primer revés en Vista Alegre

El Yosíquesé no pudo con el Huelva y cedió el liderato del Grupo D-B de la Liga EBA tras el triunfo del Unión Linense ante el San Juan (65-62). Los de Rafa Sanz pierden su primer encuentro en Vista Alegre antes de acabar la primera fase el próximo sábado ante el San Juan, equipo que se juega la cuarta plaza que da opción a luchar por el ascenso junto al Utrera.

Con el billete apalabrado a la siguiente ronda, el cuadro cordobés tenía un reto en el coliseo de Ciudad Jardín. Sin embargo, no pudo mantener su idilio triunfal en su feudo. La experiencia del equipo onubense, que estuvo liderado por el cordobés Nacho Romero (16 puntos) y Julián Horacio López (17), bastó para derrocar a un Yosíquesé que se basó en el potencial de Rod Gonçalves. El brasileño, con 24 puntos, estuvo colosal pero fue insuficiente para que su equipo se adjudicase algo más que un triunfo. Este revés computará en la fase por el ascenso para los de Rafa Sanz.

Desde el comienzo no se vio cómodos a los locales. El Huelva mantuvo la calma y se adjudicó el primer cuarto (18-20). La herida se agrandó antes del descanso. A pesar del pundonor del Yosíquesé, el equipo onubense logró irse con ocho puntos de ventaja al receso. Nada cambió en la segunda parte. Rod Gonçalves estuvo a su nivel pero no tuvo grandes ayudas. El Huelva no se desinfló y se llevó una clara victoria de Vista Alegre.