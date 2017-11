El Yosíquesé pone en liza la segunda plaza ante el Utrera

El Yosíquesé tiene por delante esta tarde (Vista Alegre, 19:00) un encuentro clave en la lucha por acabar lo más arriba posible en el Grupo D-B de la Liga EBA. El cuadro que dirige Rafa Sanz, que marcha en segunda posición, se enfrenta al Utrera, que es tercero con un balance de cuatro victorias y tres derrotas, sólo a un triunfo de los cordobeses.

El Yosíquesé llega a esta octava jornada tras la decepción que supuso la derrota de la semana pasada "con mucha ilusión, porque sabemos de lo que somos capaces cuando defendemos juntos y luchamos todos. Es un partido entre dos buenos equipos, y tenemos muchas ganas de hacerlo bien y ganar", apuntó Rafa Sanz.

Para el técnico cordobés "el jugar bien nos llevará al triunfo, hay que pensar en qué hacer y cómo y será fundamental defender bien, desde ahí se multiplicarán las opciones".

Para el choque ante el Utrera, el Yosíquesé cuenta con la duda hasta última hora del escolta estadounidense Ish Sanders, que se lesionó en el tercer cuarto del partido disputado en San Fernando. "Ish es duda, los servicios médicos están trabajando a marchas forzadas. Veremos qué pasa pero lo que más me preocupa no es que esté Ish o no, es que estemos todos a tope, y que demos el máximo", aseguró el preparador cordobés.