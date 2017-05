El Yosíquesé busca un nuevo milagro para seguir soñando

El Yosíquesé busca una gran hazaña hoy ante el Unión Linense (Vista Alegre, 20:00) para estar en la fase de ascenso a LEB Plata. El reto es muy complicado pero los de Rafa Sanz intentarán remontar los 16 puntos que se trajeron de desventaja del partido de ida -ganó el cuadro gaditano por 77-61- para obrar un nuevo milagro y seguir soñando en una temporada para enmarcar.

Con ganas de dar la campanada, el equipo cordobés apela a la heroica y al factor campo. Aún así, Rafa Sanz reconoce que "es difícil, pero no imposible. Allí faltaban cuatro minutos y perdíamos de cinco. No tuvimos la inteligencia y el saber estar necesario, pero fue un resultado más abultado de lo normal, aunque eso ya es pasado". "Lo vamos a intentar porque nuestro equipo nunca se rinde, porque se puede hacer la proeza si tenemos intensidad e inteligencia", comenta el preparador cordobés. De hecho, añade que "no me preocupa lo que pasó en la ida, me ocupa. No nos pasará otra vez".

En su primera temporada en la categoría, el club cordobés tenía como objetivo mantener su filosofía de club, la formativa, como señala Rafa Sanz: "aquí estamos para aprender, esto es un equipo de formación que juega en EBA. Lo he dicho siempre, el objetivo es aprender, crecer, mejorar y eso nos lleva a los resultados sobresalientes que hemos acumulado en ocho meses de competición. Ahora vamos a por la matrícula de honor". Y lo que es una realidad es que, con sus pros y sus contras, la juventud y el desparpajo de esta plantilla se ha trasladado a su juego, ganándose en la pista el respeto de sus rivales, por lo que no van a cejar en su empeño de seguir soñando. "Este grupo ha hecho cosas mucho más complicadas, como poner al baloncesto de Córdoba en el mapa con gente joven y cordobesa en un porcentaje nunca visto por estos lares", comentó Sanz.