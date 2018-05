El Ximénez planta cara al Barça

Pero es que ni el buen arranque del Barcelona, que a los 14 minutos ya marchaba con una ventaja de cuatro tantos (9-5), acabó con la resistencia de un Ximénez que salió dispuesto a vender lo más cara posible su más que previsible victoria. Resistencia en la que jugó un papel fundamental el lateral montenegrino Novica Rudovic, que no desaprovechó los espacios dejados por la defensa 5-1 azulgrana para perforar hasta en seis ocasiones la portería defendida por Gonzalo Pérez de Vargas. Una tarea en la que el jugador balcánico se vio beneficiado por las constantes inferioridades numéricas del conjunto azulgrana, que cerró la primera parte con un total de cuatro exclusiones, un número aparente excesivo, en un choque que no se caracterizó por la dureza.

De hecho, el equipo pontanense, que el viernes ya protagonizó la gran sorpresa de los cuartos de final tras apear de la competición al Fraikin Granollers en la tanda de penaltis, tan sólo marchaba un gol por detrás en el marcador (14-13) a falta de seis minutos para la conclusión del primer tiempo. Un marcador que obligó a pedir con urgencia un tiempo muerto el preparador azulgrana Xavi Pascual, que no estaba dispuesto a repetir el calvario que sufrió en los cuartos de final, ante el Atlético Valladolid.

"Hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme"

El entrenador del Ángel Ximenez-Avia, Julián Ruiz, no dudó en achacar al cansancio el desplome que sufrió el conjunto pontanense tras una primera mitad en la que los cordobeses pusieron en muchísimos apuros al Barcelona. "Para estar a la altura del Barcelona, como hemos estado en la primera parte, hemos tenido que hacer un esfuerzo físico enorme y si a eso le sumas el esfuerzo que tuvimos que hacer ayer para ganar al Granollers, pues al final, lógicamente, las rotaciones del Barça te van sacando del partido", señaló Ruiz, que bromeó con la diferencia entre ambas plantillas. "Me hacía gracia cuando Xavi Pascual explicaba lo de Lenne y decía eso de si no estás para jugar, otro, porque nosotros ha habido un momento en que hemos dudado si salir el segundo entrenador o yo a la pista".