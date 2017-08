El Ximénez, con paso firme ante el Aranda

Tras deshacerse del Guadalajara en su primer test de preparación, el Ángel Ximénez-Avia no tuvo problemas ayer tampoco para conquistar su segundo triunfo durante la pretemporada. Los pontanenses se impusieron con claridad a un Villa de Aranda que este curso competirá en División de Honor Plata (16-26).

Desde el comienzo del envite, el cuadro de Puente Genil hizo valer su potencial. Sólo se llevaban cinco minutos de juego y ya dominaba el marcador (2-4). La ventaja fue ampliándose con el paso de los minutos y al cuarto de hora ya iba seis arriba el cuadro de Quino Soler (4-10). A pesar de los intentos del equipo local, el Ximénez no bajaba el pistón y se fue al descanso con el partido sentenciado (8-17). Tras el receso, el panorama siguió igual. Los pontanos dominaron a un rival de inferior categoría (9-18). No obstante, el Ximénez bajó el pie del acelerador y no hizo mucha mella. Quino Soler probó a todos sus jugadores y la prueba salió a las mil maravillas para un cuadro cordobés que venció por 16-26.

Hoy tendrá una nueva prueba lejos del Alcalde Miguel Salas. Los pontanenses se verán las caras con el Balonmano Nava (Municipal, 20:00), equipo de División de Honor Plata. El siguiente compromiso sería ya la final de Copa de Andalucía el 1 de septiembre en Lucena.