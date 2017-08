El Ximénez, frenado por por el Nava

El Ángel Ximénez-Avia no pasó del empate en su tercer encuentro de preparación de cara al inicio liguero en la Asobal. Los pontanos, tras deshacerse con claridad el pasado martes del Villa de Aranda, no pudieron con un Balonmano Nava que aspira a estar en la zona noble de la División de Honor Plata. El conjunto segoviano se ha reforzado con jugadores de peso en la categoría, entre los que destacan conocidos de la parroquia cordobesa como son Filipe Martins, Agus Casado y Alonso, exjugadores del Ars Palma del Río. Los dos últimos disputaron la fase de ascenso a Liga Asobal con el conjunto palmeño, del que salieron tras quedarse a las puertas de dar el salto a la máxima categoría. Ahora buscan ese objetivo en la entidad segoviana, que ya prepara su temporada en la DHPlata.

Tras deshacerse del Guadalajara en el Alcalde Miguel Salas en el trofeo Villa de Puente Genil y derrotar también al Villa de Aranda, el Ángel Ximénez tenía hoy la tercera batalla. Alejado de tierras pontanas, el cuadro de Quino Soler se pone a tono para llegar en la mejor forma al inicio liguero en Asobal, que será el 9 de septiembre ante el Ciudad Encantada. Ayer le tocó sudar la gota gorda ante un BM Nava que no se lo puso nada fácil. No obstante, los pontanenses arrancaron de la mejor manera. De hecho, suyas fueron las primeras ventajas en el electrónico (1-4 o 6-9). Durante esta primera mitad, el conjunto cordobés estuvo al frente del marcador y mantuvo bien el tipo ante un correoso equipo. Los de la Nava de la Asunción empezaron muy enchufados tras el paso por los vestuarios. Ahí la ventaja visitante se quedó en sólo un tanto (14-15). Los de Quino Soler, que jugaron apenas 24 horas antes, notaron el cansancio. El encuentro se igualó en el momento de la verdad. De hecho, pudo caer para cualquiera de las dos partes pero al final se quedó en un empate a 24 tantos. La próxima cita del Ximénez será la final de la Copa Andalucía si no se encuentra un rival para jugar un partido antes del viernes 1.