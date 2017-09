El Ximénez se corona en Lucena

El Ángel Ximénez-Avia no dejó pasar la ocasión y esta vez sí, tras cuatro años de sequía, logró recuperar el cetro del balonmano andaluz tras derrotar al BM Los Dólmenes en un partido intenso y atractivo que resultó bastante entretenido para los aficionados que lo presenciaron. Ya desde el inicio de la pretemporada el presidente de la entidad pontanesa, Mariano Jiménez, había transmitido a sus jugadores la ilusión que suponía para la directiva y la afición de la ciudad conseguir este trofeo, y las ganas y la ambición por ganar quedaron patentes en la pista, donde los pupilos de Quino Soler hicieron valer su condición de favoritos y demostraron haber aprendido la lección del año pasado para no dejarse sorprender.

Tras un inicio fulgurante, pronto el Ángel Ximénez abrió brecha frente al cuadro antequerano, una ventaja de 8-3 que obligó al técnico de la ciudad del Torcal a pedir tiempo muerto para frenar la sangría. Sin embargo, las instrucciones de Lorenzo Ruiz no dieron resultado y la ventaja favorable al equipo pontanés se mantuvo durante todo el primer acto. El juego fluido y combinativo de la primera línea pontanesa, al que se sumaba el acierto de Cuenca desde el extremo, encontraba buenas posiciones de lanzamiento y ello suponía un arma imparable ante la que poco podían hacer los malagueños, que pese a ello lograron rehacerse en los últimos minutos aprovechando una mínima relajación pontanesa para hacer un 0-4 de parcial que puso el 15-10 con el que ambos equipos se fueron a vestuarios.

Los de Quino Soler hicieron valer su condición de favoritos para apuntarse el cetro

La renta era cómoda y fiel reflejo de lo visto en la cancha, una dinámica que se mantuvo tras el paso por los vestuarios en los primeros minutos. El Ximénez no quería sorpresas y no dejo resquicios para la reacción de sus rivales, que hicieron todo lo posible por estrechar el marcador, una tarea en la que se afanó Nacho Soto, pero que encontró la oposición de un Jorge Oliva inmenso en la portería. Aún así, el equipo de Puente Genil mantuvo el ritmo y el control del partido frente a un rival que, pese a no darse nunca por vencido no inquietó en demasiada a los pontanos, que al igual que ocurriera en el amistoso disputado ante el Guadalajara, exhibieron unas excelentes prestaciones defensivas gracias al buen entendimiento entre Revin, Rudovic, Leo Almeida, Chispi y Juanlu Moyano.

En los últimos minutos, los pontanenses no sólo mantuvieron su renta sino que ampliaron el marcador, un margen de +11 que les permitió no pasar apuros y disfrutar de un título que se resistía desde 2013 y que finalmente el capitán, José Cuenca, pudo levantar para regocijo de la afición pontanesa, tras tres finales perdidas por un solo gol de diferencia.