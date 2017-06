Viola se mete en la final tras vencer a Brancaccio

Matteo Viola es el primer finalista del Open Cruzcampo. El italiano se impuso en un vibrante encuentro a su compatriota Raúl Brancaccio -644 de la ATP-.

En el primer set, ambos deportistas rompieron el saque a su adversario, pero no fue suficiente para que alguno se lo llevase con tranquilidad. La manga tuvo que irse al tie break, también muy apretado, que finalmente acabó siendo para Viola. "!Oh, mamma mía!", exclamó en una ocasión cuando se le fue la pelota fuera. Con el 7-6, Brancaccio no se vino abajo y siguió poniendo al límite a su rival. Sin embargo, Viola, quinto cabeza de serie, aguantó el igualado inicio del segundo set y terminó asegurándose su pase a la final tras apuntarse este segundo set (6-3).

Por otro lado, Alejandro Davidovich y Pedro Martínez Portero disputaban aún la segunda semifinal al cierre de esta edición. Los dos tenistas españoles buscaban el pase a una final que se disputará hoy en la pista central de la instalación palmeña.