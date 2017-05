Vial frena al Ángel Ximénez

Una excelente parada del portero Leo Vial, que detuvo un siete metros a Chispi con el reloj a cero en la última jugada del partido, evitó que el Ángel Ximénez-Avia despidiera la temporada en casa con un triunfo, aunque bien es verdad que el 22-22 definitivo hizo justicia a los méritos contraídos por pontanenses y conquenses, que firmaron un encuentro de lo más igualado, con alternativas en el marcador, exhibiendo al mismo tiempo una gran solidez defensiva.

De salida, el Ciudad Encantada salió con bríos apelando a las señas de identidad que le han servido para ser el equipo revelación de la liga, una defensa intensa y agresiva complementada con la rapidez, la velocidad y la fluidez en la dirección del juego de ataque, buscando en todo momento la mejor posición de lanzamiento. Ese empuje se tradujo en un 0-2, y en que el equipo local estuviese más de cinco minutos y medio sin perforar la portería rival, pero poco a poco, los de Soler se fueron metiendo en el duelo y gracias a la mejora de sus prestaciones defensivas, y a las buenas paradas de Álvaro de Hita, que cuajó un gran partido, el equipo fue equilibrando la balanza penalizando el exceso de precipitación que en algunas acciones mostraban los de Lidio Jiménez.

Pese a todo, la dinámica del encuentro seguía estando nivelada y el electrónico mostraba continuamente empates o ligeras ventajas visitantes. Aún así, y tras los intercambios de goles entre dos de los mejores laterales izquierdos de la liga como son Novica Rudovic y Thiago Alves, pasado el ecuador de la primera mitad fueron los pontanenses los que cobraron su primera ventaja con dos tantos consecutivos de Curro Muñoz que pusieron un 8-6 que obligó al técnico conquense a solicitar tiempo muerto. Fue el momento de las rotaciones, y aunque los pontanenses mantuvieron relativamente bien su exigua ventaja, el Ciudad Encantada no se dejó llevar y apretó en el tramo final, especialmente en tareas defensivas. El combativo Vainstein anotó dos siete metros consecutivos para empatar dentro del último minuto (10-10) y aunque Mario Porras de nuevo puso a los pontanos por delante, en la última acción Hugo López marcó y dejó un abierto 11-11 de camino a vestuarios.

En la segunda parte, la decoración del encuentro apenas cambió. Defensas rocosas que ganaban la partida a los ataques y sensacionales intervenciones de los porteros que mantenían con vida a sus respectivos equipos. El acierto de Hugo López permitió a los conquenses situarse arriba en dos ocasiones, pero el Ximénez no le perdió la cara al partido y volvió a equilibrar el choque. Gracias a su buena defensa, los de Puente Genil lograron un +2 con el 16-14 que, de nuevo, obligó a Jiménez a parar el partido, unas instrucciones que sirvieron de mucho, ya que los castellano-manchegos reaccionaron obteniendo un parcial de 0-3 que ponía el marcador en 17-18 encendiendo las alarmas en los locales. Soler pidió calma a los suyos y nuevamente el luminoso se niveló con un 19-19 a falta de diez minutos. Estando así las cosas, parecía que ganaría el que menos fallara. De Hita volvió a aparecer para detenerle un par de lanzamientos al internacional júnior Sergio López, pero Vial también estaba enrachado bajando la persiana a todo lo que Rudovic tiraba. El crono avanzaba y a falta de dos minutos y medio Chispi puso el 22-21, un gol que se convirtió en medio partido tras el fallo posterior de López Rey que envió un siete metros a la madera. Tocaba sentenciar, pero Moreira no pudo recepcionar en seis metros y Canyigueral no perdonó el empate en el contraataque.

Aún así, la última posesión fue para el Ximénez. Soler gastó su último tiempo muerto para preparar bien la jugada de ataque y los colegiados, muy protestados durante todo el partido, señalaron siete metros por una acción sobre Moreira. Chispi, que hasta ese momento no había errado ningún penalti, asumió la responsabilidad y lanzó para dar el triunfo a los locales, pero se encontró enfrente al meta brasileño, que rubricó su excepcional segunda parte dando un punto a su equipo.