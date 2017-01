Valiente entre los 'gallitos'

El Córdoba B volvió a dejar constancia de su capacidad para competir en igualdad de condiciones con los rivales en teoría más poderosos y sacó un buen punto ante el Marbella para continuar en dinámica positiva y confirmar su progresiva mejoría. Pero bien pudieron ser tres en lugar de uno porque el conjunto de Carlos Losada se adelantó hasta por dos veces y vio como en la última jugada del partido el árbitro anulaba por fuera de juego un portentoso cabezazo a la red de José Antonio González.

La competitividad fue la mayor virtud del filial blanquiverde ante un rival exigente como el Marbella, que se apoderó del balón y dominó el ritmo del partido a su antojo. Ante la manifiesta incapacidad para discutirle el dominio del juego al conjunto marbellí, el Córdoba B mostró esta vez una mayor variedad de registros en su fútbol, se protegió bien defensivamente para que el rival no hiciera excesivo daño con la pelota e incluso tuvo bastante pegada en momentos cruciales del partido. Con todos esos condicionantes la victoria que tanto se resiste en casa estuvo más cerca que nunca pero los errores individuales volvieron a castigar el buen trabajo del colectivo.

Ante el control de la pelota de su enemigo, el filial ofreció otros registros en su fútbol

Con el ex blanquiverde Damián Petcoff al mando de las operaciones, el Marbella se adueñó pronto del cuero y apoyado en sus tres mediapuntas comenzó a percutir por fuera y hacer daño sobre todo por el costado derecho de la zaga blanquiverde. Los acercamientos marbellíes no conllevaron sin embargo demasiado peligro y el filial sorprendió golpeando primero en una jugada extraña. Andrés recepcionó de manera horrible un envío en largo de Fran Serrano y el despiste lo aprovechó Moha Traoré que estuvo más listo y rápido que nadie para sortear al meta marbellí y a su defensa y entrar con el balón en la portería. El dominio local en el marcador acentuó el protagonismo del Marbella con la pelota, aunque las ocasiones del conjunto entrenado por Nafti no terminaron de ser muy claras en el primer tiempo.

En líneas generales, el filial se defendió muy bien sin la pelota, aunque era inevitable palpar en el ambiente cierta sensación de agobio por el empuje de los visitantes, que cuando no tenían el balón lo recuperaban rápidamente gracias a su efectiva presión. Fruto de una buena jugada colectiva, esa sensación de que el empate andaba cerca se convirtió en realidad, con un potente disparo de Damián Petcoff que superó a Valera para hacer justicia (ese concepto tan volátil en el mundo del fútbol) en el marcador.

La tendencia del choque no varió tras el descanso y Okoye pudo voltear el resultado, aunque no acertó a remachar bajo palos tras una buena jugada conducida por Andrés desde el costado izquierdo. El filial blanquiverde tuvo en la defensa marbellí a su mejor aliado, pues casi siempre logró inquietar a su rival por las imprecisiones de sus zagueros. En una de esas Michele propició un claro mano a mano entre Moha Traoré y Guille Lara, pero el delantero blanquiverde cruzó en exceso su disparo.

En la media hora final, el cansancio hizo mella y Losada acertó refrescando el centro del campo con la entrada de José Antonio González, que recuperó algo de terreno para su equipo y mostró jerarquía en la medular. El pontanés fabricó además el segundo gol del filial, en una jugada que inició y culminó de manera brillante con un cabezazo certero ante la impasible mirada de la zaga. El plan pintaba demasiado bonito para el Córdoba B, que tardó poco en dispararse en un pie cuando mejor lo tenía. Porque un balón enviado al área de Valera sin peligro aparente no llegó a ser atacado por Fran Serrano, que generó la duda en su compañero Pablo Vázquez. El resultado fue desolador, ya que el bote del cuero entre ambos centrales lo aprovechó Okoye para equilibrar el marcador.

El filial sufrió entonces ante las acometidas de un Marbella que buscó el triunfo hasta el final. Sin embargo, de nuevo estuvo a punto de decantarse la balanza hacia el lado local, cuando en la última jugada una falta lateral la cabeceó de manera imponente José Antonio González alojando el balón en la red. El árbitro anuló la acción por un fuera de juego que, cuanto menos, pareció dudoso. Quizás habría sido demasiado premio para un Córdoba B que, con todo, dejó la sensación de haber crecido en su capacidad para leer los partidos y que mostró un talante competitivo que debe ser el camino por el que pueda alcanzar los objetivos.