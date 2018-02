Urgencias y necesidades

El Córdoba B recibe esta tarde al líder de la categoría, un Cartagena que no llega precisamente en su mejor estado de forma después de no haber logrado nada más que una victoria en los cuatro últimos encuentros. Un triunfo y un empate en el Cartagonova, y dos derrotas en sus dos últimas salidas, ante el Melilla y el Villanovense, son el bagaje del cuadro departamental.

Estos números han dejado a los de Alberto Monteagudo sin margen, pues la victoria de ayer del Marbella los deja líderes con dos puntos más que los blanquinegros. Pero el Córdoba B tampoco está teniendo buenos resultados en los seis encuentros que se llevan de la segunda vuelta. De hecho, sólo ha obtenido tres de los 18 puntos jugados, los que sumó ante Las Palmas Atlético en el último duelo en El Arcángel. Estos guarismos han llevado al cuadro blanquiverde a meterse de nuevo en los puestos de descenso, con un solo punto de desventaja respecto al play out y cinco respecto al Mérida, que marca la barrera de la permanencia. El duelo de esta tarde, por tanto, es de necesidad y de urgencia para ambos conjuntos.

El conjunto que dirige José María García no puede demorar su reacción si quiere salir del peligro. La llegada de hasta siete refuerzos sólo se ha visto recompensada hasta ahora con el triunfo frente a Las Palmas Atlético, un rival directo en la lucha por la permanencia. Aunque ahora el visitante es el líder, los blanquiverdes suelen cuajar buenos encuentros ante rivales de mayor potencial, como ya hicieron por ejemplo ante el Granada B o el Extremadura, frente a los que su reacción final les hizo acreedores a sumar algún punto. Para este duelo, el técnico cordobesista recupera a Laro Setién, una vez cumplido su encuentro de sanción, y a Sebas Moyano, que quedó fuera del duelo de Jumilla por una gastroenteritis, pero seguirá sin poder disponer de los lesionados Rubén y Kike Echavarri.

Cierto es que el Cartagena no está dispuesto a que le ocurra como en la pasada campaña, en la que incluso temió por el play off en un mal tramo final de temporada. Para evitarlo y revitalizar el equipo se han hecho con hasta cinco refuerzos, fortaleciéndose sobre todo con jugadores de medio campo hacia arriba, todos ellos de calidad contrastada como Owusu, José Gaspar, Diego Benito y sobre todo Rubén Cruz, rival o complemento ideal para Aketxe. Además, también llegó el meta Craninx para suplir la baja por lesión de Pau Torres. Para medirse al Córdoba B, el técnico del Efesé no podrá contar con los lesionados Sergio Jiménez y Cordero, mientras que se quedan fuera de la convocatoria Morros, Moussa y Alberto Aguilar.