Triunfo y ascenso en Poniente

El Ciudad Jardín ya es equipo de la División de Honor Sénior. Los de Poniente, que tuvieron que aguardar muchas jornadas para comandar la tabla, fueron de menos a más en una temporada que acaba con la fiesta por el regreso a una categoría autonómica que abandonaron en la campaña 14-15. La espera paciente para aprovechar un mínimo fallo de su rival por el ascenso, el Montilla, tuvo su recompensa a falta de una jornada, cuando los vinícolas cayeron la pasada semana en su visita al Alcázar y los de la capital aprovecharon la derrota para igualarles a puntos, pero con el goal average particular a favor, con lo que eso significaba.

Y el Ciudad Jardín no desaprovechó la oportunidad. No tenía que mirar a ningún lado si conseguía el triunfo en la fecha definitiva ante El Higuerón. Le bastaron poco más de diez minutos para inaugurar el marcador y, a partir de ahí, el cuadro visitante no pudo frenar la avalancha de un cuadro local que, antes del descanso, ya dejó prácticamente sentenciado el encuentro con dos goles más. Un doblete de Toni y otro tanto más de penalti de Vioque tras una jugada que dejó a El Higuerón en inferioridad numérica por la expulsión de David Pedrera puso un contundente 3-0 al final del primer periodo.

En el segundo, el Ciudad Jardín no bajó el pistón y Núñez hizo el cuarto para los amarillos. En plena apoteosis final, conscientes que el ascenso era ya un hecho, Juan Criado, de vaselina, y Tomi Montenegro, redondearon la goleada antes de que Poniente explotara de alegría porque su equipo es de División de Honor.