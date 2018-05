Trascendente en Espiel, de mero trámite para el Lucena

El Espeleño y el Ciudad de Lucena echan hoy el telón a la competición en el Grupo X de Tercera División, después de que el pasado viernes lo hiciera el Salerm Puente Genil con una derrota ante el Cabecense (1-3) que no debe empañar su notable temporada, en la que coqueteó hasta el final con el play off pese a ser un recién ascendido.

Muy diferente es la historia de lucentinos y espeleños, que han vivido en la zona baja de la tabla. Ahora, el Ciudad de Lucena y el Espeleño llegan a la jornada definitiva en situaciones opuestas. Mientras que los aracelitanos lo hacen con los deberes hechos y la permanencia ya asegurada de forma matemática, los del Guadiato, aunque fuera del descenso en estos momentos, lo hacen con la imperiosa necesidad de lograr el triunfo ante el Castilleja para no depender de terceros en la lucha por amarrar la salvación.

Porque con los sevillanos descendidos desde hace varias semanas, aún faltan por adjudicar dos plazas más con destino a la División de Honor Sénior. Por detrás del equipo de Rafa Navarro se sitúan cuatro equipos: el Guadalcacín, el Alcalá, el Atlético Onubense y Los Barrios, con un colchón escaso que va del simple goal average con el Guada, a un punto con sevillanos y onubenses, y dos con los barreños.

Pero no todo es malo en el tramo final para el Espeleño. El caprichoso calendario ha querido que en esta última jornada se tengan que enfrentar el Guadalcacín y el Atlético Onubense. Además, el Alcalá debe medirse a un Sanluqueño que se juega su participación en el play off, mientras que Los Barrios recibe a un Utrera situado en tierra de nadie y que no se juega nada.

Con todo esto, todo Espiel tendrá el corazón en un puño hasta el pitido final con la idea de ver que su equipo es una campaña mas de Tercera División. Le puede valer el empate, e incluso la derrota, pero para evitar sustos, debe buscar un triunfo que no le haga mirar lo que ocurre en otros campos. Rafa Navarro, para este choque decisivo, tiene a su disposición a toda su plantilla.

Por su parte, el Ciudad de Lucena, ya con la permanencia asegurada desde la pasada jornada, recibe a una Lebrijana que llegará buscando quemar su último cartucho para entrar en la pelea por el ascenso, aunque no depende de sí misma. Pero el equipo que dirige Diego Caro quiere cerrar la temporada ofreciendo un triunfo a su abnegada afición. El técnico villarrense no podrá contar con Manolo León, lesionado.