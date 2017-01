Tolosa, cita con trampa para el Ars en el camino del liderato

El Tolosa está en manos de poco menos que un milagro para alargar su aventura en la División de Honor Plata. Es penúltimo con apenas tres puntos, por lo que vive en las antípodas de un Ars que marcha segundo a la estela del Teucro. Así cualquiera diría que la cita de esta tarde (Polideportivo Usabal, 18:45) debe ser un paseo para los palmeños, que sin embargo bien harían en desterrar el exceso de confianza para salir airosos de una pista en la que los vascos han logrado todo su poco botín y en el que aspirantes a lo máximo ya sudaron tinta china para ganar.

Con la vuelta a la dinámica del grupo de Álvaro Cabello y la duda de José Consuegra, el Ars tratará de imponer en tierras vascas su estilo de una defensa agresiva que le permita salir con rapidez al contragolpe. Es la mejor manera de maniatar a un Tolosa que quizás no esperaba estar tan descolgado en la lucha por la permanencia, pero al que no le queda otra que apelar a su espíritu guerrero para que su paso por la División de Honor Plata no sea tan efímero.