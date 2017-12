Tiffany, la primera 'trans' que compite con mujeres

El Itea Córdoba continúa con su descanso activo en este parón competitivo debido a las fiestas navideñas. Los hombres de Macario, con trabajo en la parcela física para casa, volverán a los entrenamientos el 2 de enero. Dos días más tarde, el jueves 4, los blanquiverdes se medirán a domicilio a La Salle, equipo de la capital que milita en Tercera División. No será el único amistoso antes de que se reanude la liga en Segunda División ya que los cordobesistas se desplazarán el domingo 7 hasta la Subbética para enfrentarse al Sinapsis de Luque, conjunto de la Segunda Andaluza. La vuelta a la competición oficial para los blanquiverdes será el 13 de enero ante el Puertollano.

Manuel Triki Beltrán correrá en 2018 con la escuadra cordobesa WolfBike de BTT que dirige el ex-ciclista profesional Juan Rodrigo Arenas, para unirse así al cordobés Víctor Manuel Fernández en el que será segundo año del equipo en las pruebas internacionales. De esta forma, Beltrán se convertirá en el "embajador" de esta joven marca, subrayó Arenas, para formar una pareja "ideal" en la categoría elite con Fernández. Beltrán dijo que esta nueva andadura es "otra motivación nueva", porque significará "volver a estar con Juan Rodrigo Arenas", del que fue compañero como profesional de carretera.

La brasileña jugó antes en España, Holanda, Francia, Indonesia y Portugal

El Club Córdoba de Balonmano aportará 14 jugadores a los combinados andaluces para la disputa del Campeonato de España de selecciones territoriales, que se celebrará en tierras gallegas entre el 2 y el 7 de enero. Juan Marcos Renema, Javier Arribas, Raúl Pavón, Domingo Luis y Pedro Castro estarán con el juvenil. En cadetes, serán seis los integrantes del cuadro granate (Miguel Martínez, Daniel Martín, Javier Erice, Víctor Torres, Javier Parejas e Iván Plaza). Por último, en infantiles serán tres los cordobeses: Adrián Hidalgo en el cuadro masculino, y Lucía Lucena y Andrea Castro en el femenino.

Tiffany Pereira de Abreu debutó el 10 de diciembre como jugadora de Bauru en la Superliga Brasileña de voleibol. Ese día logró dos hitos: convertirse en la primera transgénero que disputa la competición femenina y ser la primera persona que participa de una liga top tanto en su modalidad masculina como femenina.

Tiffany cuenta con orgullo que es la primera jugadora en jugar en las versiones femeninas y masculinas -en la temporada 2007-08 fue jugador de Foz de Iguzú- de un torneo de alto nivel, pero también aclara que prefiere no recordar su pasado como hombre, porque dice que desde niña supo que había algo que no encajaba con su cuerpo, pues se sentía mujer. Incluso pide que no se cite su nombre masculino.

Tiffany relata que su madre le preguntó muchas veces cuando era adolescente si era gay, pero nunca le respondió, porque al no sentirse un hombre, ni siquiera lograba identificarse como homosexual.

"No me sentía gay porque no me veía como un hombre. Prefería guardarme cómo me sentía. Por eso sólo se lo dije a unos pocos amigos", explica.

Como jugador compitió en España, Holanda, Francia, Indonesia y Portugal. En 2013, después de ahorrar el dinero para la costosa cirugía de cambio de sexo y cuando la depresión por su crisis de identidad ya era muy profunda, dejó de jugar con el Dero Zele-Berlare de la primera división belga.

"Los dirigentes y entrenadores no entendieron mi decisión. Pero yo no podía convivir más con la persona que era", relata.

Así comenzó, primero, un tratamiento hormonal en Holanda, para después operarse en España. Después vino el camino legal para obtener sus documentos como mujer y ser autorizada para competir.

Ahora, Tiffany es feliz. Por eso hace oídos sordos a los que critican que compita como mujer: "No le doy importancia porque estoy dentro de la ley. Si las reglas cambian, lo dejaré".