Terapia contra la ecofobia

La ecofobia es el "miedo a estar en el propio hogar" y suelen padecerla aquellos que "tienen temor a permanecer solos en la casa de uno mismo". No parece que este último diagnóstico pueda hacer referencia al Córdoba, acompañado por miles de fieles cada vez que aparece por El Arcángel, si bien su balance en el año natural que ahora termina puede indicar lo contrario porque los problemas cuando actúa como local son evidentes. Es más, atendiendo a que las fobias suelen tener su "origen en el pasado", este hándicap explosionado durante 2016 que ya estuvo a punto de costar la presencia en el último play off y que hace apenas un mes se llevó por delante a José Luis Oltra no deja ver una fácil solución. De hecho, el técnico valenciano es el que mejor podría hablar de este agujero negro, pues vivió en primera persona dos crisis de identidad que tienen como principal consecuencia que el cordobesismo haya visto en su estadio más alegrías visitantes que de su propio equipo, mantenido a flote por su buena sintonía a domicilio. Pese a todo, se antoja vital una terapia urgente para contar con las mayores garantías para conseguir el objetivo del ascenso a Primera.

Porque el Córdoba termina el año con unos números para hacérselos mirar. De los 23 encuentros oficiales que los blanquiverdes han disputado en El Arcángel, sólo ocho terminaron con victoria, cuatro en la segunda parte de la pasada temporada y otros tantos en lo que va de la actual. La mitad, igualmente repartidos, fueron los empates cedidos (4), mientras que hasta en once ocasiones fueron los visitantes los que se llevaron el botín completo, siete en el ejercicio 15-16 y cuatro en el presente. En ese balance tienen cabida el partido de ida de la eliminatoria del play off de ascenso disputado en junio ante el Girona (2-1) y la apertura de la reciente serie de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Málaga (2-0).

Esos números arrojan un dato a tener muy en cuenta: los blanquiverdes han sumado más de un 50 por ciento más de puntos como visitantes que ante su público. De hecho, descontando esas dos citas saldadas con triunfo que no tuvieron reflejo en la clasificación, el CCF sumó tres victorias y un par de empates en cada una de las dos partes de la Liga que ocupa el año que ahora termina, para un total de 22 puntos. Mientras, como visitante, su puntuación se disparó hasta los 35, fruto de nueve alegrías completas (seis el ejercicio anterior y tres en lo que va de este) y ocho igualadas (tres y cinco). Un registro que convierte al equipo que ahora entrena Luis Carrión en uno de los dos de toda la categoría de plata que ha sumado más como visitante que como local, con una diferencia entre uno y otro guarismo de 13 puntos; el otro es el recién ascendido Reus, que en las 19 jornadas que van de competición cuenta con 27 puntos, repartidos en 13 en el Municipal reusense y 14 a domicilio.

Ante esta situación, queda claro cuál es el principal reto que tiene por delante el técnico de cara a la inminente vuelta a la competición, fundamentalmente en el capítulo liguero. A nadie se le escapa que cualquier objetivo que se precie será más fácil de conseguir siendo fuerte en casa, asignatura que el Córdoba no ha sido capaz de solventar en este 2016 que se va. No en vano, los precedentes son claros, pues el equipo ya estuvo a punto de quedarse fuera de la disputa del play off del curso pasado tras haber estado un tercio de liga en posiciones de ascenso directo por culpa de una sangría en El Arcángel que se prolongó durante siete partidos, en los que los de Oltra sólo pudieron sumar un punto. Es más, en el ejercicio actual, una nueva secuencia de tres derrotas y un empate (1 de 12) terminó por fulminar al técnico valenciano, si bien la llegada de Carrión no frenó esta crisis porque su única aparición liguera en El Arcángel se saldó también con un revés ante el Cádiz (1-3). Claros síntomas de ecofobia que hay que erradicar cuanto antes para beneficio de todos. A ver si 2017 se encarga de traer la terapia perfecta.