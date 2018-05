Tebas, contra el Mundial de Clubes

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se refirió a la propuesta de Mundial de Clubes que ha realizado la FIFA, un formato cada cuatro años que pondría en marcha en 2021 con 24 equipos (entre ellos doce europeos), que se disputaría en 18 días en junio o julio y sobre el que se han mostrado interesados clubes españoles como Real Madrid y Barcelona.

"Creo que es una irresponsabilidad por parte de la FIFA plantear hoy nuevos torneos, no se analizan los efectos respecto a las industrias nacionales. La industria del fútbol no es la misma de hace 15 años, y no se pueden tomar las decisiones de la misma forma", manifestó Tebas.

"Mi opinión es que es pan para hoy y hambre para mañana, a la industria española no le interesa ese torneo, ni a la del mundo, y la UEFA se ha manifestado igual", opinó el presidente de LaLiga.

El responsable de las competiciones de Primera y Segunda División también está convencido de que la forma en la que actualmente los aficionados ven el fútbol por televisión va a ir "por un camino muy diferente" al que conocemos, ya que vías hoy "minoritarias" van a ser la mayoría.

Una de estas nuevas vías para ver el fútbol en ascenso es el visionado a través de televisiones inteligentes conectadas a Internet (smart TV), que bajo la opinión de Tebas "va a crecer muchísimo". "Ése es el análisis que hay que hacer, no si Telefónica va a dar tantos millones o no", afirmó el presidente de LaLiga.

La organización que dirige Javier Tebas se encuentra inmersa en el proceso de puesta en marcha de la subasta de los derechos televisivos de sus competiciones a partir de la temporada 2019-20. En el proceso previo al lanzamiento de la subasta se han producido varias manifestaciones de los responsables de las empresas de telecomunicaciones, las únicas con capacidad de pujar para añadir el fútbol a sus ofertas convergentes de teléfono, televisión e internet, que han señalado en repetidas ocasiones que el precio del fútbol es excesivo.

"No nos pongamos nerviosos porque queda mucho, pero creo que posiblemente tendremos sorpresas. Aquí parece que nadie va a pujar, pero a lo mejor alguno de los que tanto habla al final sí puja", advirtió Tebas.

No obstante, reconoció que se ha reunido no sólo con los operadores de telecomunicaciones: "He mantenido contactos con Telefónica, Vodafone, Orange, Mediapro, Amazon, Facebook... cada una con sus diferencias".