Suplementos a 5 euros para los abonados

El Córdoba ha decidido que sus abonados pasen por taquilla para ver en directo el próximo miércoles el desenlace de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Alcorcón que el miércoles arrancó con un empate sin goles en Santo Domingo (0-0). El club blanquiverde anunció ayer poco antes de poner las entradas a la venta que sus socios tendrán que abonar 5 euros para presenciar el encuentro, justo la mitad que el resto de aficionados que deseen estar en El Arcángel en un partido que puede suponer el regreso del conjunto cordobesista a cuartos de final del torneo 15 años después.

Aunque el precio no es ni mucho menos elevado, la noticia no ha tenido buena acogida entre los fieles cordobesistas. Y por diversos motivos. El primero es que el partido se disputa entre semana y en horario laboral, las 19:00, lo que ya obliga a hacer un esfuerzo a muchos de los seguidores para poder acudir al campo. Luego está la entidad del rival, un conjunto de la misma Segunda División que no tiene el tirón de un equipo de la máxima categoría, como lo era el Málaga. Y el tercero y último, el ejemplo de la escasa respuesta de los aficionados alfareros, que en el arranque de la serie apenas si se congregaron en algo más de 1.500 en el recinto de Santo Domingo, donde por cierto también se dejaron ver los seguidores blanquiverdes pese a tener que desembolsar 20 euros por localidad (los socios locales entraron por sólo 5).

Queda por comprobar en qué número acudirán ahora a El Arcángel el próximo miércoles. De momento, la reciente visita del Málaga es un precedente a tener muy en cuenta. Porque a pesar del tirón que podría tener el conjunto malacitano, apenas si congregó en el estadio a unos 4.000 seguidores el pasado 30 de noviembre, en un horario dos horas más tardío. El precio para aquel encuentro era el mismo que ahora, tanto para los abonados como para el público en general.

De todas formas, seguro que el resultado del choque liguero de mañana ante el Rayo Vallecano influye de manera notable en la decisión final de los fieles blanquiverdes. Un triunfo ante el otro conjunto madrileño de la categoría de plata animaría a la afición para acudir el miércoles a una cita con la historia. Porque con el 0-0 arrancado en Santo Domingo, el Córdoba parte con ligera ventaja para solventar la eliminatoria a su favor y poder así acceder a la antepenúltima ronda de la Copa del Rey por tercera vez (el Alcorcón busca la primera) en sus más de 60 años de vida. Una oportunidad de oro que el club cordobesista ha decidido que sea de pago para los aficionados que quieran presenciarla en directo en El Arcángel.