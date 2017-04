Sólo un paso para llegar al objetivo

Después de una larga y complicada temporada, el Córdoba B está a punto de sellar el objetivo de la permanencia. Han sido hasta el momento 34 jornadas de pelea, en las que el filial lo pasó mal por momentos, ocupando puestos de descenso durante varias semanas y teniendo que lidiar muchas veces con el nerviosismo que eso supone en un plantel joven e inexperto. Sin embargo, el talento del segundo equipo cordobesista salió a relucir finalmente, especialmente coincidiendo con la llegada de Jorge Romero al banquillo, lo que ha permitido dar un estirón casi definitivo hacia el objetivo de la permanencia.

Tras sumar tres victorias de manera consecutiva, el Córdoba B ya toca la permanencia con la punta de los dedos y esta jornada podría dejarla incluso cerrada de manera matemática. No será fácil, eso sí, pues el filial blanquiverde necesitaría sumar la victoria ante el Mérida, que el Extremadura caiga en casa ante el Marbella y que el Real Jaén no derrota al Atlético Sanluqueño. Una carambola complicada, aunque el simple hecho de derrotar al Mérida ya dejaría a los blanquiverdes en 46 puntos y esos guarismos se antojan más que suficientes para sellar la salvación, que no tardaría demasiado en ser matemática.

En todo caso, y como quiera que su situación es privilegiada dentro de los equipos que luchan por salvarse, el Córdoba B debe centrarse en puntuar ante un claro aspirante al play off, ya que hasta el punto podría valer para dejar la permanencia apalabrada. El buen momento de los de Romero inspira confianza, pues al tramo decisivo han llegado pletóricos y las tres victorias consecutivas así lo atestiguan. Eso sí, enfrente estará el equipo que más tiempo lleva sin perder en el Grupo IV de Segunda B, con 11 semanas consecutivas puntuando. Esa gran segunda vuelta ha metido de lleno al Mérida en la pelea por jugar las eliminatorias de ascenso. Ahora mismo, el cuadro romano es cuarto y tiene cuatro jornadas por delante para defender con uñas y dientes esa privilegiada posición.

Jorge Romero no tendrá a su disposición todavía a Marc Vito, que aunque tiene el alta médica, debe seguir trabajando para coger el ritmo necesario de competición. Las buenas actuaciones que está protagonizando su sustituto, Valera, permiten al técnico blanquiverde tomarse con calma el retorno al equipo del que era su guardameta titular. Más allá de esa baja, Romero sólo tiene que lamentar las de Javi Galán y Quiles, desplazados con el primer equipo a Mallorca. Habrá que ver si Moha Traoré parte como titular, después de su polémico entrenamiento con el primer equipo, en el que acabó expulsado por un encontronazo con Javi Lara. Los que sí partirán en principio desde el inicio son Vera y José Antonio González, dos de los hombres más en forma del equipo, que llegan al choque apercibidos de sanción.

En el choque de la primera vuelta, el filial blanquiverde sacó una valiosa victoria de Mérida (1-2). De repetirla hoy, el conjunto cordobesista habrá dado el paso definitivo hacia la permanencia, sea de manera matemática o no, y con 46 puntos ya podría relajarse y disfrutar de un final de temporada plácido.