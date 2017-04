Sergio Ramos remeda a Neymar

La expulsión de Sergio Ramos, por una dura entrada con las dos piernas a Messi en el minuto 77, y la forma en que se fue a los vestuarios, dirigiéndose con gestos y palabras irónicas a Piqué, abrió la puerta de otra polémica en el clásico. De un lado, los madridistas defenderán que la roja directa fue excesiva; de otro, los azulgrana recordarán que Casemiro debió haber sido expulsado por doble amonestación en la primera parte, antes de ser cambiado por Zidane. De cola quedará cómo sancionará el Comité de Competición a Sergio Ramos, después de que le añadiese dos partidos de sanción a Neymar por los gestos que hizo tras ser expulsado en Málaga.

El Barcelona intentó forzar la situación con Neymar y los comités, hasta el punto de solicitar una reunión extraordinaria al TAD para que suspendiese cautelarmente su sanción. Finalmente, en vista de que el TAD no atendió su solicitud, Luis Enrique no lo convocó, pese a que se especuló con que viajaría a Madrid, cosa que finalmente no hizo. Fue la esperpéntica antesala de lo que ocurriría después, a raíz de la fortísima entrada de Sergio Ramos a Messi.

El capitán del Madrid se fue tras dejar el brazalete a Marcelo dirigiéndose a Piqué, que estaba cerca de donde se produjo la acción, diciéndole con ostensibles gestos y aplausos que se dirigiera ahora al palco, como hizo el central del Barcelona en El Madrigal, cuando acusó a Javier Tebas de manipular la Liga. Los gestos de central blanco fueron captados claramente por las cámaras de televisión.

Robert Fernández, secretario técnico del Barcelona, fue el primero en solicitar que el Comité de Competición actúe de oficio para sancionar los aplausos de Sergio Ramos tras su tarjeta roja. "La expulsión a Ramos es muy justa y si me apuras Casemiro no debía haber acabado la primera parte. Sergio Ramos ha aplaudido, supongo que el Comité tomará nota, es una situación muy parecida a la de Neymar. ¿Si sé a quién iban dirigidos los aplausos? No lo sé, pero debería tomar nota".

Sobre la decisión final de que Neymar no viajara, Roberto lo justificó con un cambio de idea de Luis Enrique "Pensamos que era lo mejor para que el equipo estuviera tranquilo y nos ha salido bien", aseguró el ex futbolista de Valencia y Barcelona.