Sergio Llull se queda fuera de Eurobasket tras lesionarse la rodilla

El jugador de la selección española de baloncesto y el Real Madrid Sergio Llull se quedó fuera del plantel que participará en el Eurobásket debido a una grave lesión en la rodilla sufrida en un partido de preparación para el torneo europeo.

"Las pruebas realizadas esta noche en el Hospital Quirón Salud de Tenerife han revelado que Sergio Llull sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", informó la Federación Española de Baloncesto (FEB) en un comunicado.

El jugador está en Madrid para someterse a nuevas exploraciones que determinarán el plazo de recuperación, pero Llull no podrá formar parte de la selección que acudirá al EuroBasket, agregó la organización.

En los primeros minutos del partido que España jugaba ante Bélgica, al base se le trabó la rodilla derecha con el piso y quedó tendido, tomándose la pierna y gritando de dolor. Sin poder pisar, el jugador fue cargado por dos asistentes para sacarlo del campo.

"Estamos preocupados. Ahora se está haciendo pruebas en el hospital y estamos a la expectativa. Ojalá no sea nada", había afirmado antes de confirmarse la noticia el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, ante las cámaras de Teledeporte.

"El equipo está en shock. Nos falta información, no vamos a decir nada más hasta ver las pruebas", añadió el ex pivot español, citado por el diario AS.

En tanto, el entrenador del equipo, el italiano Sergio Scariolo, coincidió con el dirigente. "Lo están explorando y estamos en estado de shock. Hasta que no nos digan lo que tiene...", expresó el italiano antes del inicio del tercer cuarto del partido tras la lesión de Llull.

"La FEB y sus compañeros de equipo, jugadores y técnicos, quieren manifestar todo su apoyo a un jugador que además de ser un ejemplo en lo deportivo es insustituible en lo personal, y desean poderle ver muy pronto de nuevo en las canchas", concluye el comunicado difundido esta noche por la federación.

El encuentro entre España y Bélgica es de preparación para el Eurobasket, que se disputará a partir del 31 de agosto en Rumania.