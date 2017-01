Semáforo en verde al Mundial en Sepang

El ex campeón del mundo Casey Stoner, probador de Ducati, fue el más rápido en el primer test oficial del año para los pilotos del Mundial de MotoGP, en una jornada en la que Jorge Lorenzo evidenció problemas para adaptarse a su nueva moto (Ducati) y en la que sorprendieron Maverick Viñales (Yamaha) y Álvaro Bautista (Ducati), tercero y cuarto respectivamente.

Stoner, doble campeón mundial de MotoGP y retirado desde 2012, demostró que no ha perdido velocidad pese a su inactividad y fue el más rápido con un tiempo de 1.59,681, liderando el doblete de Ducati, ya que Andrea Dovizioso, ganador el año pasado en el Gran Premio de Malasia, le pisó los talones en segunda posición.

Por detrás, Viñales, apenas seis milésimas más rápido que Bautista en un día marcado por una fuerte tormenta que obligó a cancelar las dos últimas horas de sesión. Tras sorprender en el último test de Valencia, aún de postemporada, Viñales reafirmó su buena entrada en Yamaha, mientras que su compañero Valentino Rossi fue octavo. "Honestamente estoy bastante sorprendido. El primer día es siempre difícil, pero me siento bien en la moto y físicamente en buen estado", comentó Viñales. Rossi, por su parte, indicó: "Trabajamos con la moto que emplearemos durante la temporada y fue mejor en distintos sentidos que el primer prototipo que probamos en noviembre".

Más le está costando su adaptación a Jorge Lorenzo, que rodó con una Ducati de la pasada temporada y no pudo ir más allá de la decimoséptima posición, a más de 1,6 segundos del mejor registro. "En este circuito he notado mucha diferencia respecto a la moto que he llevado durante nueve años seguidos. Creo que para ir mucho más rápido aún tengo que adaptar la moto poco a poco a lo que a mí me gusta, aunque debo saber cómo hacerlo para entender cómo ir rápido", analizó el balear, que añadió: "Me falta mucho, más de lo que esperaba, sinceramente. Pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones. Es cuestión de horas y de vueltas de que poco a poco encuentre la manera de ir rápido. Lo importante y positivo del día es que las otras Ducati han hecho muy buenos tiempos y esto significa que la moto tiene potencial".

Tampoco fue la mejor de las jornadas para el equipo Repsol Honda. El vigente campeón de la categoría, Marc Márquez, acabó noveno, a más de un segundo de Stoner, y Dani Pedrosa quedó decimotercero. "Las sensaciones no han sido malas, teniendo en cuenta que el primer entrenamiento después de las vacaciones es un poco exigente tanto para el piloto como para el equipo. Probamos dos motos con configuraciones distintas del motor, trabajando en la electrónica, la geometría, la puesta punto y demás", dijo Márquez.