'La Roja' desprende entusiasmo

La selección española desprende optimismo a escasas dos semanas del comienzo del Mundial de Rusia. Así lo expresaron los tres futbolistas que comparecieron en el día de ayer: David de Gea, Álvaro Odriozola y Rodrigo Moreno.

El primero en pasar por rueda de prensa fue el guardameta del Manchester United, que aseguró que está "muy emocionado" con el torneo e incidió en que la selección acude a la cita con "futbolistas de primer nivel". España se estrenará el 15 de junio ante Portugal. "Tengo mucha confianza y quiero que arranque ya", dijo el madrileño.

De Gea que se inició en el combinado nacional en la categoría sub 17, fue escalando por distintos escalones hasta debutar con la selección absoluta en junio de 2014, en un amistoso ante El Salvador. Ahora se asoma a la Copa del Mundo con un bagaje de 27 internacionalidades y plenamente consolidado en el once de Julen Lopetegui. El portero ya fue un fijo para el seleccionador durante su periplo en la sub 21.

"Llegamos tras una magnífica fase de clasificación y ahora empieza lo mejor", aseguró De Gea, quien espera poder "hacer que el país se sienta orgulloso". Esas "ganas de empezar" del madrileño coinciden con el mensaje de su compañero Odriozola. "Tenemos toda la ilusión", dijo el joven lateral, que recalcó que un Mundial es "una oportunidad única".

"Este tipo de campeonatos no lo ganan los jugadores, sino el equipo", continuó el guipuzcoano. Para Odriozola, que debutó con la selección absoluta el pasado 6 de noviembre frente a Albania, es su primera vez en un campeonato de esta dimensión. El jugador de la Real Sociedad, de 22 años, agradeció la oportunidad que se le ha brindado. "Hay muchos laterales en España de un altísimo nivel; sólo estar en la lista demuestra la confianza que el seleccionador me tiene", prosiguió.

Odriozola también destacó el "buen ambiente" presente en el vestuario de 'La Roja', pero sobre todo hizo referencia a su talento. "La calidad de España la conoce todo el mundo", afirmó. Y el realista fue más allá ya la hora de hablar de favoritas. Citó a las selecciones de Brasil, Argentina, Francia y Alemania, que "siempre está ahí". Pero también señaló que "pondría a España campeona en una porra sin lugar a dudas".

También optimista fue la comparecencia de Rodrigo Moreno. "Esta selección tiene grandísimos jugadores. Todos los puestos están cubiertos", expresó el punta valencianista. Además, descartó que España padezca falta de gol y defendió las elecciones de Lopetegui en la delantera. "Hay varios jugadores que podrían estar en esta lista. Pero los tres que hemos venido estamos aquí por méritos propios", aseveró Rodrigo, que señaló a Marcelino como el factor "clave" en su buena campaña.