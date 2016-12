Rodas continúa al margen, aunque no está descartado

Por segundo día consecutivo, Héctor Rodas no apareció por la Ciudad Deportiva con el resto del equipo. Sin embargo, eso no quiere decir que el central valenciano esté descartado para las citas inminentes del Córdoba, que se acumulan ya por partida doble desde la próxima semana. Un aspecto que el propio club trató de aclarar subiendo a las redes un vídeo en el que se puede ver al jugador ejercitándose en solitario en el gimnasio de El Arcángel, donde parece apreciarse que la dolencia en el hombro que se produjo en el último partido ante el Málaga no le ha dejado secuela alguna. Con todo, Luis Carrión ya trabaja sobre posibles alternativas para conformar el centro de la defensa, toda vez que Bijimine está con su selección sin tener aún fecha de vuelta prevista por su posible citación para la Copa de África de Naciones que se disputará en Gabón del 14 de enero al 5 de febrero.

Rodas fue sustituido en la primera mitad del choque en La Rosaleda por molestias en su hombro izquierdo. Primero se pensó en una subluxación, una dolencia grave que lo mantendría fuera de los terrenos de juego varias semanas, como ya ocurrió con Pedro Ríos en septiembre. Pero parece ser que el susto ha quedado en sólo eso, a pesar de que el central continúa trabajando en solitario en la vuelta a los entrenamientos del equipo tras las vacaciones por el parón navideño.

Sin el valenciano ni Bijimine, Carrión tiene que pensar ya en una posible ausencia de ambos en los próximos duelos, ya sea en la visita copera a Alcorcón del próximo miércoles o el choque liguero con el Rayo de dentro de una semana. El técnico cuenta con las opciones que ofrece la polivalencia de Caro y Luso -el aragonés fue ya el elegido para actuar de central con el Málaga-, además del jugador del filial Pablo Vázquez, que ya actuó en la Copa en el estreno en este curso en el Ramón de Carranza y volvió a ocupar sitio en el banquillo en el primero de los dos partidos con el cuadro malacitano.